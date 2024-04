Briliantový kľúčik, ktorý otvára dvere k šťastiu...

O čom je tento nový príbeh?

Nie každému dokážeme vyhovieť. Takýto pocit má aj Anabela, ktorá, zdá sa, nevyhovela nikomu.

Matka pre ňu nemala láskavé slovo, otec, ktorý staršiu dcéru vždy miloval, nečakane a bez vysvetlenia Anabelu vydedil. Mladšia sestra ju vysmiala, dcéra sa od nej odvrátila a manžel ju poslal k vode.

„Bela, všetko raz vyjde na svetlo božie. Nijaké klamstvo sa neutají, akurát nie vždy máme dostatok času, aby sme veci napravili,“ povedal mi Arnold tri hodiny predtým, než navždy zavrel oči.

Po všetkých peripetiách nachádza pomoc u syna Romana a priateľky Sidky. Stačí len zbaliť sa a odcestovať do Prahy.

Anabela odchádza s jedným kufrom a veľkou otázkou v srdci – dokáže začať odznovu?

Sidka prehovorí známeho filmového režiséra, aby ju prijal za pomocnicu v domácnosti. Anabela sa tak ocitá v celkom inom svete, na aký bola zvyknutá.

A práve v Prahe vypláva na povrch dlho ukrývané tajomstvo, ktoré jej radikálne zmení život.

Písanie knihy Briliantový kľúčik bola pre Silviu akási očista duše. Niektoré veci z príbehu skutočne prežila, inšpirovala sa reálnymi osobami a celé to umiestnila do Prahy. „Prahu milujem a neviem sa nabažiť hlavne starého mesta, všetkých tých uličiek, zákutí, starých kostolíkov, palácov...jednoducho, v Prahe sa cítiť veľmi príjemne,“ priznáva autorka.

Kniha by pokojne mohla mať podtitul – minulosť ťa raz dostane, lebo to platí u všetkých postáv v tejto knihe. Odchodom Bely od manžela a jej útekom do Prahy sa začne odmotávať obrovské klbko klamstiev, podlostí a pretvárky. Na povrch vyplávajú rodinné tajomstvá, ktoré boli roky ukryté ako kostlivec v skrini...

Dovolenku sme napokon prežili v zdraví, až na to, že po nej sa všetko začalo rúcať ako domček z kariet. Stále som však bola slepá a hluchá. Koľkokrát na mňa Kornel nazlostene vybehol, toľkokrát som ho ospravedlňovala návalom práce a nevyspytateľnosťou klientov. Neskôr pritvrdil a ja som ho so slzami prosila, aby mi konečne povedal, čo sa robí. Prečo mu na mne zrazu všetko prekáža?

Silvia Koscelanská-Hajdučeková sa narodila v Košiciach. Svoje rodné mesto často používa ako kulisu pre príbehy žien, ktoré sa dostali do zdanlivo neriešiteľných situácií či problémov. Autorka absolvovala stavebnú priemyslovku, no ako sama vraví, hoci rada pracovala s kružidlom a lineárom, oveľa viac ju lákalo písanie.

Jej novely Drsná neha (2011), Za tie prachy to stálo (2012),Tak mi treba! (2013) a Povedať prepáč nestačí (2014) si okamžite získali široký okruh čitateliek. Posledný román Briliantový kľúčik okrem zaujímavej zápletky ponúka svojim hrdinkám aj možnosti, ako sa vymaniť z pút, ktoré im nedovoľujú žiť podľa vlastných predstáv.

Milan Buno, knižný publicista