Rozpočet na Bienále Benátky bol výrazne poddimenzovaný, reaguje SNG na vyjadrenia ministerstva kultúry

Výrazne poddimenzovaný rozpočet

Prezentácia rešpektovaného umelca

23.4.2024 (SITA.sk) - Slovenská národná galéria (SNG) považuje rozpočet na prezentáciu na Bienále Benátky za primeraný. Galéria tak reagovala na vyjadrenia rezortu kultúry Ten pred niekoľkými dňami uviedol, že prezentácia slovenského umenia na prestížnom podujatí sa skončila „neslávne, pochybnou prezentáciou umenia".Ministerstvo kultúry tiež avizovalo, že sa plánuje vedenia SNG pýtať na to, ako dospelo k nákladom na prezentáciu, na ktorú bolo vyčlenených 200-tisíc eur.Galéria uviedla, že rozpočet mali nižší, než česká strana. V porovnaní s ostatnými prezentáciami ho označila za „výrazne poddimenzovaný".„Na osobnom stretnutí na ministerstve kultúry sme sa podrobnejšie venovali organizácii štátnej reprezentácie v Pavilóne Českej a Slovenskej republiky, a to vrátane skladby rozpočtu na vytvorenie expozície a jej prevádzku, ako aj rozdeleniu jednotlivých zodpovedností pri priebehu slávnostnej inaugurácie spoločného pavilónu. Dotkli sme sa aj problematiky rekonštrukcie pavilónu a spôsobu prípravy budúcich projektov," uviedla SNG ďalej vo svojom stanovisku.Galéria doplnila, že tohtoročný projekt na Bienále Benátky bol pripravovaný od minuloročného leta, a to v súčinnosti s rezortom kultúry.„Vo výsledku sa prezentuje medzinárodne rešpektovaný umelec Oto Hudec (1981) rozmernou nástennou maľbou a sériou performancií so silným environmentálnym posolstvom," približuje SNG.Doplnila, že československý pavilón i Hudecov projekt v jeho exteriéri si návštevníci môžu pozrieť počas trvania bienále do 24. novembra.