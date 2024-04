Pred 460 rokmi sa narodil William Shakespeare

Jeho divadelné hry napísané koncom 16. a začiatkom 17. storočia ako Hamlet, Kráľ Lear, Búrka, Skrotenie zlej ženy, Kupec benátsky, Macbeth, Othello či Rómeo a Júlia sú dodnes súčasťou repertoáru divadiel na celom svete, vrátane Slovenska.





V utorok 23. apríla uplynie od narodenia anglického dramatika a básnika Williama Shakespearea, najvýznamnejšieho predstaviteľa alžbetínskeho divadla, 460 rokov.Napriek tomu, že patrí k najvýznamnejším a najslávnejším osobnostiam literárnych dejín, sú mnohé informácie a fakty o jeho živote zahalené rúškom tajomstva a existujú dokonca aj dohady, či vôbec existoval.Podľa farskej matriky kostola Najsvätejšej Trojice v Stratford-upon-Avon sa 26. apríla 1564 uskutočnil krst Williama Shakespearea a ako deň jeho narodenia sa tradične uvádza 23. apríl 1564. Narodil sa počas vlády kráľovnej Alžbety I. (1533 - 1603), teda v období rozkvetu umenia označovanom ako alžbetínska renesancia. Ako syn dobre situovaného a váženého mešťana študoval na gymnáziu, kde sa učil latinčinu a gréčtinu, z čoho vyplýva aj jeho dobrá znalosť antických hier, ktorá sa prejavila v Shakespearovej tvorbe.Oženil sa ako 18-ročný s farmárskou dcérou Anne Hathawayovou, s ktorou mal štyri deti, jediný syn však v mladom veku zomrel. Nie je známe, kedy a prečo sa Shakespeare rozhodol opustiť rodné mesto, ani čo bolo impulzom k jeho londýnskej kariére herca a dramatika.Po príchode do Londýna sa Shakespeare stal členom vtedy známej divadelnej skupiny a po menej úspešných hereckých pokusoch vynikol ako tvorca dramatických textov.Počas dvadsaťročného pôsobenia v Londýne napísal väčšinu svojich diel, stal sa najuznávanejším spisovateľom svojej doby a spolumajiteľom popredného divadla Globe (The Globe Theatre). V roku 1613 však divadlo Globe tešiace sa mimoriadnej kráľovskej priazni vyhorelo a Shakespeare sa vrátil do rodného mesta, kde prežil posledné roky svojho života. William Shakespeare zomrel v deň svojich narodenín 23. apríla 1616 vo veku 52 rokov.Shakespearovi pripisovaná tvorba je rozsiahla, obsahuje tragédie, komédie, tragikomédie, historické hry, poémy i sonety. K jeho najznámejším drámam patria Hamlet, Othello, Kráľ Lear, Macbeth či Antonius a Kleopatra. Z komédií sa najčastejšie na divadelných javiskách uvádzajú Veselé paničky windsorské, Sen noci svätojánskej, Kupec benátsky či Skrotenie zlej ženy. Jedným z najznámejších nesmrteľných príbehov Williama Shakespeara je bezpochyby ľúbostná tragédia Rómeo a Júlia.V roku 2007 zverejnili v Spojenom kráľovstve vyhlásenie žiadajúce dôsledný výskum o skutočnom autorstve literárnych diel Williama Shakespeara. Podpísalo ho takmer tristo ľudí, vrátane známych hercov, ako Derek Jacobi či Mark Rylance. Vyhlásenie uvádzalo, že chýbajú akékoľvek záznamy o finančnej odmene pre Shakespeara ako spisovateľa. Jeho posledná vôľa, v ktorej zanechal svojej manželke "svoju druhú najlepšiu posteľ s nábytkom", neobsahuje žiadny z jeho slávnych slovných spojení, ani nespomína žiadne knihy, hry či básne.Vyhlásenie sa ďalej pýtalo, prečo väčšina Shakespearových hier je zasadená do vyšších spoločenských tried a prečo sa rodné mesto Stratford-upon-Avon nikde nespomína. Podľa signatárov vyhlásenia slúžilo meno Shakespeare ako literárny pseudonym kolektívu autorov z vyššej spoločnosti. Medzi tými, ktorí sa mohli skrývať pod Shakespearovým menom, sa najčastejšie spomínajú dramatik Christopher Marlowe, šľachtic Edward de Vere, či filozof Francis Bacon.Vo vyhlásení zverejnenom v divadle Minerva v meste Chichester, sa spomína aj 20 prominentných pochybovačov o Shakespearovom autorstve z minulosti, ako boli Mark Twain, Orson Welles, John Gielgud a Charlie Chaplin.