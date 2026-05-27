 24hod.sk    Zo zahraničia

27. mája 2026

Británia a Poľsko podpísali obranný pakt proti rastúcej ruskej hrozbe


Tagy: Britský premiér Hybridná vojna obranná dohoda poľský premiér Ruská hrozba

Londýn a Varšava chcú posilniť spoluprácu armád, kyberbezpečnosť aj obranu východného krídla NATO.



27.5.2026 (SITA.sk) - Londýn a Varšava chcú posilniť spoluprácu armád, kyberbezpečnosť aj obranu východného krídla NATO.

Britský premiér Keir Starmer  označil v stredu  „ruskú agresiu“ za najväčšiu bezpečnostnú hrozbu pre Britániu aj Poľsko pri podpise novej obrannej dohody medzi oboma krajinami.


Dokument podpísal s poľským premiérom Donaldom Tuskom v bunkri z obdobia druhej svetovej vojny na bývalej vojenskej základni na severozápade Londýna.



Zbrane novej generácie


Nová bezpečnostná dohoda medzi členskými štátmi NATO má umožniť užšiu spoluprácu ozbrojených síl a obranného priemyslu vrátane vývoja a výroby „komplexných zbraní novej generácie“.


Počíta aj s rozsiahlymi spoločnými cvičeniami pozemných síl a väčším využívaním bezpilotných systémov na posilnenie východného krídla Aliancie.


„Pre žiadnu z našich krajín neexistuje väčšia výzva než výzva ruskej agresie,“ vyhlásil Starmer. Podľa neho sa ruské aktivity netýkajú len Ukrajiny, ale zasahujú aj ďalšie európske štáty.



Spolu proti hybridnej vojne


Dohoda zahŕňa aj intenzívnejšiu výmenu spravodajských informácií a spoluprácu v boji proti organizovanému zločinu, kybernetickým hrozbám, nelegálnej migrácii a rizikám v oblasti zdravotnej bezpečnosti.


„To je základ tejto zmluvy,“ povedal Tusk v súvislosti s obranou spoločných hodnôt, akými sú právny štát, demokracia a ľudské práva.


Podpis dohody prišiel v deň, keď šéfka britskej spravodajskej služby GCHQ Anne Keastová-Butlerová obvinila Rusko z „neúnavných“ hybridných útokov proti kritickej infraštruktúre, demokratickým procesom a verejnej dôvere v Európe.




