Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 27.5.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Iveta
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

27. mája 2026

Mesto Kežmarok uspelo na súde, získalo od obce Ľubica sporné sídlisko Juh


Tagy: kataster sídlisko

Kežmarské sídlisko Juh bolo postavené v 70. a 80. rokoch 20. storočia, keď bola obec Ľubica ešte mestskou časťou Kežmarku. Senát Správneho súdu v Košiciach v stredu pomerom hlasov 3:0 rozhodol, že ...



Zdieľať
spis 3 b 676x470 27.5.2026 (SITA.sk) - Kežmarské sídlisko Juh bolo postavené v 70. a 80. rokoch 20. storočia, keď bola obec Ľubica ešte mestskou časťou Kežmarku.


Senát Správneho súdu v Košiciach v stredu pomerom hlasov 3:0 rozhodol, že zamieta žalobu obce Ľubica a potvrdil postup katastrálneho odboru Okresného úradu Kežmarok z roku 2018, ktorým posunul katastrálnu hranicu medzi mestom Kežmarok a predmetnou obcou.

Ako mesto Kežmarok v tejto súvislosti informovalo, rozhodnutie tak nadväzuje na rozsudok Najvyššieho správneho súdu SR zo 17. decembra 2025, ktorý zrušil predchádzajúci rozsudok Správneho súdu v Košiciach z 31. marca 2025 a vrátil vec na ďalšie konanie. Voči stredajšiemu rozhodnutiu súdu nie je prípustné odvolanie a rozhodnutie bude právoplatné po jeho doručení účastníkom konania. Súd zároveň poučil strany v konaní o možnosti podať voči verdiktu kasačnú sťažnosť, no tá nemá vplyv na právoplatnosť rozsudku.

Zároveň po upozornení prokurátorky Okresnej prokuratúry Kežmarok začal katastrálny odbor Okresného úradu Kežmarok v polovici mája konanie, ktorým bude katastrálna hranica posunutá na úroveň zo začiatku roka 2025 a celé sporné územie bude patriť do katastrálneho územia Kežmarok. Podľa katastrálneho zákona je lehota na vykonanie záznamového konania 60 dní. Do konca júla by teda malo byť sporné územie opäť súčasťou kežmarského katastra.

„Sídlisko Juh patrí Kežmarku a občania, ktorí žijú na tomto území boli Kežmarčania, sú, aj budú Kežmarčania. Chcem vyzvať obec Ľubica, aby akceptovala a rešpektovala rozhodnutia súdov a nezaťažovala občanov ďalšími súdnymi spormi,“ vyhlásil primátor Kežmarku Ján Ferenčák.  Právny zástupca mesta Kežmarok Radoslav Prochádzka v tejto súvislosti doplnil, že Správny súd v Košiciach zohľadnil záväzné právne závery najvyššieho správneho súdu, ktorý rozhodol, že kataster postupoval v súlade so zákonom, keď zapísal zmenu katastrálnej hranice tak, že sídlisko Juh patrí Kežmarku.

Mesto Kežmarok zároveň zdôraznilo, že infolinka pre obyvateľov sporného územia (0905 203397, infolinka@kezmarok.sk) zostáva aj naďalej v prevádzke.


Kežmarské sídlisko Juh bolo postavené v 70. a 80. rokoch 20. storočia, keď bola obec Ľubica ešte mestskou časťou Kežmarku. V roku 1992 sa obec osamostatnila a časť sídliska pripadla do jej katastra. Katastrálna hranica tak sídlisko rozdelila na dve časti, časť sídliska patrila ku Kežmarku a časť do obce Ľubica.




Zdroj: SITA.sk - Mesto Kežmarok uspelo na súde, získalo od obce Ľubica sporné sídlisko Juh © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: kataster sídlisko
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Vojenský cintorín Červenej armády v Michalovciach slávnostne otvorili za účasti Fica a Andrejeva
<< predchádzajúci článok
Británia a Poľsko podpísali obranný pakt proti rastúcej ruskej hrozbe

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 