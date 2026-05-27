Streda 27.5.2026
Meniny má Iveta
27. mája 2026
Mesto Kežmarok uspelo na súde, získalo od obce Ľubica sporné sídlisko Juh
Kežmarské sídlisko Juh bolo postavené v 70. a 80. rokoch 20. storočia, keď bola obec Ľubica ešte mestskou časťou Kežmarku. Senát Správneho súdu v Košiciach v stredu pomerom hlasov 3:0 rozhodol, že ...
27.5.2026 (SITA.sk) - Kežmarské sídlisko Juh bolo postavené v 70. a 80. rokoch 20. storočia, keď bola obec Ľubica ešte mestskou časťou Kežmarku.
Senát Správneho súdu v Košiciach v stredu pomerom hlasov 3:0 rozhodol, že zamieta žalobu obce Ľubica a potvrdil postup katastrálneho odboru Okresného úradu Kežmarok z roku 2018, ktorým posunul katastrálnu hranicu medzi mestom Kežmarok a predmetnou obcou.
Ako mesto Kežmarok v tejto súvislosti informovalo, rozhodnutie tak nadväzuje na rozsudok Najvyššieho správneho súdu SR zo 17. decembra 2025, ktorý zrušil predchádzajúci rozsudok Správneho súdu v Košiciach z 31. marca 2025 a vrátil vec na ďalšie konanie. Voči stredajšiemu rozhodnutiu súdu nie je prípustné odvolanie a rozhodnutie bude právoplatné po jeho doručení účastníkom konania. Súd zároveň poučil strany v konaní o možnosti podať voči verdiktu kasačnú sťažnosť, no tá nemá vplyv na právoplatnosť rozsudku.
Zároveň po upozornení prokurátorky Okresnej prokuratúry Kežmarok začal katastrálny odbor Okresného úradu Kežmarok v polovici mája konanie, ktorým bude katastrálna hranica posunutá na úroveň zo začiatku roka 2025 a celé sporné územie bude patriť do katastrálneho územia Kežmarok. Podľa katastrálneho zákona je lehota na vykonanie záznamového konania 60 dní. Do konca júla by teda malo byť sporné územie opäť súčasťou kežmarského katastra.
„Sídlisko Juh patrí Kežmarku a občania, ktorí žijú na tomto území boli Kežmarčania, sú, aj budú Kežmarčania. Chcem vyzvať obec Ľubica, aby akceptovala a rešpektovala rozhodnutia súdov a nezaťažovala občanov ďalšími súdnymi spormi,“ vyhlásil primátor Kežmarku Ján Ferenčák. Právny zástupca mesta Kežmarok Radoslav Prochádzka v tejto súvislosti doplnil, že Správny súd v Košiciach zohľadnil záväzné právne závery najvyššieho správneho súdu, ktorý rozhodol, že kataster postupoval v súlade so zákonom, keď zapísal zmenu katastrálnej hranice tak, že sídlisko Juh patrí Kežmarku.
Mesto Kežmarok zároveň zdôraznilo, že infolinka pre obyvateľov sporného územia (0905 203397, infolinka@kezmarok.sk) zostáva aj naďalej v prevádzke.
Kežmarské sídlisko Juh bolo postavené v 70. a 80. rokoch 20. storočia, keď bola obec Ľubica ešte mestskou časťou Kežmarku. V roku 1992 sa obec osamostatnila a časť sídliska pripadla do jej katastra. Katastrálna hranica tak sídlisko rozdelila na dve časti, časť sídliska patrila ku Kežmarku a časť do obce Ľubica.
Zdroj: SITA.sk - Mesto Kežmarok uspelo na súde, získalo od obce Ľubica sporné sídlisko Juh © SITA Všetky práva vyhradené.
Vojenský cintorín Červenej armády v Michalovciach slávnostne otvorili za účasti Fica a Andrejeva
Británia a Poľsko podpísali obranný pakt proti rastúcej ruskej hrozbe
