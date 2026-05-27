Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 27.5.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Iveta
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

27. mája 2026

V Prešove predstavili výsledky rekonštrukcie a modernizácie budov knižnice na Námestí mládeže


Tagy: Modernizácia Rekonštrukcia

Cieľom projektu bolo zlepšenie podmienok pre poskytovanie knižničných a kultúrnych služieb, zlepšenie komfortu návštevníkov a zamestnancov, aj zníženie energetickej náročnosti prevádzky. V Prešove ...



Zdieľať
kniznica 676x451 27.5.2026 (SITA.sk) - Cieľom projektu bolo zlepšenie podmienok pre poskytovanie knižničných a kultúrnych služieb, zlepšenie komfortu návštevníkov a zamestnancov, aj zníženie energetickej náročnosti prevádzky.


V Prešove predstavili ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nom. SNS) a riaditeľ prešovskej Štátnej vedeckej knižnice Ľubomír Baláž výsledky rekonštrukcie a modernizácie budov knižnice na Námestí mládeže.

Ako informovala riaditeľa Odboru komunikácie Kancelárie ministerky kultúry Petra Demková, projekt bol financovaný zo štátneho rozpočtu z kapitoly rezortu kultúry, celková investícia prestavovala čosi vyše 1,14 milióna eur. Daná suma zahŕňa aj projektovú dokumentáciu a fotovoltické panely.

Stavebné a technologické úpravy


Projekt bol realizovaný vlani od júla do decembra, jeho cieľom bolo zlepšenie podmienok pre poskytovanie knižničných a kultúrnych služieb, zlepšenie komfortu návštevníctva i zamestnanectva, aj zníženie energetickej náročnosti prevádzky.

„V rámci rekonštrukcie boli realizované stavebné a technologické úpravy, najmä zateplenie budov, výmena strešnej krytiny a okien, inštalácia vzduchotechniky s rekuperáciou, klimatizácie, výmena osvetlenia a vykurovacích telies, modernizácia interiérov a vonkajšie bezbariérové úpravy. Súčasťou projektu bola aj inštalácia fotovoltických panelov,” priblížila Demková.

Doplnila, že významnou súčasťou investície bol aj nový bezbariérový vstup do budovy na Hlavnej 99. Vďaka tomu sa zvýšila dostupnosť knižnice pre verejnosť.

„Realizované boli aj opatrenia na ochranu kultúrneho dedičstva, najmä oprava strechy depozitu, knihárskej dielne, odvlhčenie budovy a odvádzanie dažďovej vody, ktoré zastavili deštrukciu muriva spôsobenú vlhkosťou. Zabezpečené bolo aj uzatvorenie časti pavlače z bezpečnostných, energetických a konzervačných dôvodov,” uviedla ďalej Demková.

Významná kultúrno-vzdelávacia inštitúcia


Modernizáciou podľa jej slov prešli aj bezpečnostné systémy, vrátane videovrátnikov a protipožiarnej ochrany depozitov. Ekonomické úspory by mala priniesť podpísaná nová nájomná zmluva na skladové priestory, ktorá tiež zaväzuje dodávateľa k zatepleniu objektu.

„Projekt posilnil postavenie Štátnej vedeckej knižnice v Prešove ako významnej kultúrno-vzdelávacej inštitúcie regiónu, ktorá poskytuje široké spektrum služieb od knižnično-informačných činností až po výskum, edičnú a prednáškovú činnosť vrátane dokumentovania rómskej kultúry,” uzavrela Demková.


Zdroj: SITA.sk - V Prešove predstavili výsledky rekonštrukcie a modernizácie budov knižnice na Námestí mládeže © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Modernizácia Rekonštrukcia
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Británia a Poľsko podpísali obranný pakt proti rastúcej ruskej hrozbe
<< predchádzajúci článok
Monumentálna show Iron Maiden už túto sobotu! Organizátori zverejnili dôležité informácie pre fanúšikov

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 