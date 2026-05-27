Streda 27.5.2026
Meniny má Iveta
Včera Archív správ Nastavenia
27. mája 2026
V Prešove predstavili výsledky rekonštrukcie a modernizácie budov knižnice na Námestí mládeže
V Prešove predstavili ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nom. SNS) a riaditeľ prešovskej Štátnej vedeckej knižnice Ľubomír Baláž výsledky rekonštrukcie a modernizácie budov knižnice na Námestí mládeže.
Ako informovala riaditeľa Odboru komunikácie Kancelárie ministerky kultúry Petra Demková, projekt bol financovaný zo štátneho rozpočtu z kapitoly rezortu kultúry, celková investícia prestavovala čosi vyše 1,14 milióna eur. Daná suma zahŕňa aj projektovú dokumentáciu a fotovoltické panely.
Stavebné a technologické úpravy
Projekt bol realizovaný vlani od júla do decembra, jeho cieľom bolo zlepšenie podmienok pre poskytovanie knižničných a kultúrnych služieb, zlepšenie komfortu návštevníctva i zamestnanectva, aj zníženie energetickej náročnosti prevádzky.
„V rámci rekonštrukcie boli realizované stavebné a technologické úpravy, najmä zateplenie budov, výmena strešnej krytiny a okien, inštalácia vzduchotechniky s rekuperáciou, klimatizácie, výmena osvetlenia a vykurovacích telies, modernizácia interiérov a vonkajšie bezbariérové úpravy. Súčasťou projektu bola aj inštalácia fotovoltických panelov,” priblížila Demková.
Doplnila, že významnou súčasťou investície bol aj nový bezbariérový vstup do budovy na Hlavnej 99. Vďaka tomu sa zvýšila dostupnosť knižnice pre verejnosť.
„Realizované boli aj opatrenia na ochranu kultúrneho dedičstva, najmä oprava strechy depozitu, knihárskej dielne, odvlhčenie budovy a odvádzanie dažďovej vody, ktoré zastavili deštrukciu muriva spôsobenú vlhkosťou. Zabezpečené bolo aj uzatvorenie časti pavlače z bezpečnostných, energetických a konzervačných dôvodov,” uviedla ďalej Demková.
Významná kultúrno-vzdelávacia inštitúcia
Modernizáciou podľa jej slov prešli aj bezpečnostné systémy, vrátane videovrátnikov a protipožiarnej ochrany depozitov. Ekonomické úspory by mala priniesť podpísaná nová nájomná zmluva na skladové priestory, ktorá tiež zaväzuje dodávateľa k zatepleniu objektu.
„Projekt posilnil postavenie Štátnej vedeckej knižnice v Prešove ako významnej kultúrno-vzdelávacej inštitúcie regiónu, ktorá poskytuje široké spektrum služieb od knižnično-informačných činností až po výskum, edičnú a prednáškovú činnosť vrátane dokumentovania rómskej kultúry,” uzavrela Demková.
Zdroj: SITA.sk - V Prešove predstavili výsledky rekonštrukcie a modernizácie budov knižnice na Námestí mládeže © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Modernizácia Rekonštrukcia
Británia a Poľsko podpísali obranný pakt proti rastúcej ruskej hrozbe
Monumentálna show Iron Maiden už túto sobotu! Organizátori zverejnili dôležité informácie pre fanúšikov
