Británia či Francúzsko už dávno zmrazili majetky ruským oligarchom, Slovensko si ešte len ide preštudovať sankčný zoznam (video)

Majetok ruských oligarchov

Implementácia medzinárodných sankcií

23.3.2022 (Webnoviny.sk) - Na medzinárodnom sankčnom zozname je nielen v súvislosti s aktuálnou agresiou Ruska na Ukrajine, ale už od anexie Krymu v roku 2014 okolo 900 osôb.Ako po stredajšom rokovaní vlády vyhlásila ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (nom. SaS), štát by mal mať prehľad o tom, či sú tieto sankcie na území Slovenska riadne vykonané. Dohľad nad tým by mal byť práve úlohou koordinačnej skupiny, ktorej vznik v stredu odobrila vláda.„Do budúcna chcem tiež nastaviť ten mechanizmus tak, aby tu bol jeden koordinačný orgán," povedala ministerka s tým, že takýto orgán momentálne na Slovensku chýba.Podľa Kolíkovej je v tejto súvislosti najskôr potrebné zistiť, či sa na Slovensku nachádza majetok sankcionovaných osob. Ak by sa podľa nej našiel, bude „zmrazený".Ústredná koordinačná skupina pre vykonávanie medzinárodných sankcií nahradí doterajšiu neformálnu medzirezortnú koordinačnú platformu a dočasne má plniť úlohy chýbajúceho koordinačného orgánu.Mal by fungovať ako informačný kanál a diskusná platforma pre účely informovania o schválených sankciách. Takisto má zdielať prax pri implementácii sankcií, pripravovať usmernenia na ich vykonávanie alebo preskúmavať možnosti trestnoprávneho postihu za porušenie povinností vyplývajúcich z medzinárodných sankcií.Zaoberať by sa tiež mohla možnosťou vytvorenie stáleho koordinačného orgánu na vykonávanie sankcií.