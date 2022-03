Súkromná firma bude koordinovať utečencov z Ukrajiny. Mikulec tvrdí, že štát sa zodpovednosti nezbavuje (video)

Dobrovoľníkov nahradí firma

Obmedzená kapacita rezortu

23.3.2022 - Rozhodnutie podpísať dohodu so súkromnou firmou v súvislosti s riadením a koordinovaním utečencov z Ukrajiny podľa ministra vnútra Romana Mikulca (OĽaNO) vyplynulo z rokovania krízového štábu a všetkých zúčastnených, ktorí pomoc na hranici koordinujú.Minister to povedal po stredajšom rokovaní vlády. Popiera, že by rezort odovzdal riadenie utečeneckej krízy súkromnej firme.„Štát sa rozhodol uzavrieť rámcovú zmluvu s cieľom pomôcť štátu vytvoriť priestor pre poskytovanie služieb utečencom spojených hlavne s informovaním a organizáciou. Štát okrem tejto pomoci zabezpečuje pre utečencov dopravu, krátkodobé ubytovanie a stravovanie, či zdravotnú a psychologickú pomoc,“ povedal Mikulec.Doplnil, že štát v žiadnom prípade nepresunul riadenie utečeneckej krízy na súkromnú firmu. Tá je podľa ministra iba ďalším z mnohých komponentov podriadených štátu tak, aby bolo zvládanie súčasnej situácie dlhodobo udržateľné.Firma má na starosti riadenie veľkokapacitného centra v Michalovciach. „Táto firma tam poskytuje všetko na jednom mieste. Aj stravovanie, starostlivosť o utečencov, informovanie, zdravotnú starostlivosť, starostlivosť o deti, a všetky ďalšie veci, ktoré potrebujú,“ vyhlásil Miklulec.Pri súčasnej personálnej kapacite príslušníkov rezortu vnútra nie je v jeho silách, aby túto situáciu dokázalo zvládať bez pomoci.