Zelenskyj má odkaz pre ruských pilotov. Za zabíjanie civilistov sa budete zodpovedať, vyhlásil

23.3.2022 - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj povedal, že ruskí piloti sa skôr či neskôr budú zodpovedať za zabíjanie civilistov na Ukrajine. Referuje o tom spravodajský web CNN.„Rád by som to ešte raz zopakoval všetkým ruským pilotom nerozmýšľajúcim nad rozkazmi, ktoré plnia, pretože zabíjanie civilistov je zločin. Budete sa za to zodpovedať, či už dnes alebo zajtra, to je nevyhnutné,“ povedal Zelenskyj počas najnovšieho prejavu.„Hovoríme najmä o bombardovacom lietadle nad Mariupoľom, a to sa stane každému, kto zabíja našich civilistov v našej mierovej krajine,“ dodal. Zelenskyj tiež vyhlásil, že ukrajinské ozbrojené sily zostrelili ruské lietadlo pri Čornobajivke pri Chersone.