 Streda 20.8.2025
20. augusta 2025

Británia je pripravená chrániť ukrajinský vzdušný priestor a prístavy


Tagy: bezpečnostné garancie Mierové rokovania vojna na Ukrajine

Veľká Británia je pripravená vyslať vojakov na ochranu ukrajinského vzdušného priestoru a teritoriálnych vôd, ale nie na frontovú líniu. Na stredajšom rokovaní v Pentagone sa to podľa portálu The Guardian ...



britain_defense_95396 676x451 20.8.2025 (SITA.sk) - Veľká Británia je pripravená vyslať vojakov na ochranu ukrajinského vzdušného priestoru a teritoriálnych vôd, ale nie na frontovú líniu. Na stredajšom rokovaní v Pentagone sa to podľa portálu The Guardian chystá oznámiť náčelník britského generálneho štábu Tony Radakin. Cieľom stretnutia na americkom ministerstve obrany je finalizovať návrhy 30 krajín, ktoré sú ochotné poskytnúť Ukrajine bezpečnostné garancie.


Niektorí experti tvrdia, že európski lídri očakávajú, že Vladimir Putin neakceptuje ani takéto obmedzené nasadenie vojsk na Ukrajine, a že európski lídri s touto myšlienkou prichádzajú len preto, aby izolovali ruského vodcu.

Britskí predstavitelia však trvajú na tom, že Veľká Británia a jej partneri robia seriózne prípravy na vyslanie vojakov na Ukrajinu, ak to bude potrebné. „Do Pentagonu nepríde 30 náčelníkov štábov, ak to nemyslia vážne,“ povedal jeden z predstaviteľov Británie.


Zdroj: SITA.sk - Británia je pripravená chrániť ukrajinský vzdušný priestor a prístavy © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: bezpečnostné garancie Mierové rokovania vojna na Ukrajine
