|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Streda 20.8.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Anabela
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
20. augusta 2025
Británia je pripravená chrániť ukrajinský vzdušný priestor a prístavy
Veľká Británia je pripravená vyslať vojakov na ochranu ukrajinského vzdušného priestoru a teritoriálnych vôd, ale nie na frontovú líniu. Na stredajšom rokovaní v Pentagone sa to podľa portálu The Guardian ...
Zdieľať
20.8.2025 (SITA.sk) - Veľká Británia je pripravená vyslať vojakov na ochranu ukrajinského vzdušného priestoru a teritoriálnych vôd, ale nie na frontovú líniu. Na stredajšom rokovaní v Pentagone sa to podľa portálu The Guardian chystá oznámiť náčelník britského generálneho štábu Tony Radakin. Cieľom stretnutia na americkom ministerstve obrany je finalizovať návrhy 30 krajín, ktoré sú ochotné poskytnúť Ukrajine bezpečnostné garancie.
Niektorí experti tvrdia, že európski lídri očakávajú, že Vladimir Putin neakceptuje ani takéto obmedzené nasadenie vojsk na Ukrajine, a že európski lídri s touto myšlienkou prichádzajú len preto, aby izolovali ruského vodcu.
Britskí predstavitelia však trvajú na tom, že Veľká Británia a jej partneri robia seriózne prípravy na vyslanie vojakov na Ukrajinu, ak to bude potrebné. „Do Pentagonu nepríde 30 náčelníkov štábov, ak to nemyslia vážne,“ povedal jeden z predstaviteľov Británie.
Zdroj: SITA.sk - Británia je pripravená chrániť ukrajinský vzdušný priestor a prístavy © SITA Všetky práva vyhradené.
Niektorí experti tvrdia, že európski lídri očakávajú, že Vladimir Putin neakceptuje ani takéto obmedzené nasadenie vojsk na Ukrajine, a že európski lídri s touto myšlienkou prichádzajú len preto, aby izolovali ruského vodcu.
Britskí predstavitelia však trvajú na tom, že Veľká Británia a jej partneri robia seriózne prípravy na vyslanie vojakov na Ukrajinu, ak to bude potrebné. „Do Pentagonu nepríde 30 náčelníkov štábov, ak to nemyslia vážne,“ povedal jeden z predstaviteľov Británie.
Zdroj: SITA.sk - Británia je pripravená chrániť ukrajinský vzdušný priestor a prístavy © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Pátranie po mužovi zo Svitu sa skončilo tragicky, našli ho bez známok života v lesnom poraste
Pátranie po mužovi zo Svitu sa skončilo tragicky, našli ho bez známok života v lesnom poraste
<< predchádzajúci článok
Medzinárodné ocenenia EISA Awards 2025 oceňujú úspechy spoločnosti Hisense v oblasti obrazu a zvuku
Medzinárodné ocenenia EISA Awards 2025 oceňujú úspechy spoločnosti Hisense v oblasti obrazu a zvuku