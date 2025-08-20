Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Z domova

20. augusta 2025

Pátranie po mužovi zo Svitu sa skončilo tragicky, našli ho bez známok života v lesnom poraste


Tagy: Horskí záchranári Letka ministerstva vnútra SR Pátranie Smrť

Pátranie po 51-ročnom mužovi zo Svitu pri Poprade sa skončilo, v utorok večer ho našli bez známok života v lesnom poraste v extraviláne meste. Hľadali ho policajti i horskí ...



20.8.2025 (SITA.sk) - Pátranie po 51-ročnom mužovi zo Svitu pri Poprade sa skončilo, v utorok večer ho našli bez známok života v lesnom poraste v extraviláne meste. Hľadali ho policajti i horskí záchranári.


O súčinnosť bola počas pátracej akcie podľa Horskej záchrannej služby (HZS) požiadaná Letka Ministerstva vnútra SR, ktorá disponuje zariadením na vyhľadávanie osôb. Do pátrania boli zapojení aj príslušníci kynológie HZS so služobnými psami.

"Telo nezvestného sa podarilo kynológom HZS na základe určeného sektora zariadením Lifeseeker-a v krátkom čase lokalizovať, žiaľ bez známok života. Po vykonaní všetkých potrebných úkonov bolo jeho telo pozemne transportované a odovzdané obhliadajúcemu lekárovi a Policajnému zboru SR," uviedli horskí záchranári.


Zdroj: SITA.sk - Pátranie po mužovi zo Svitu sa skončilo tragicky, našli ho bez známok života v lesnom poraste © SITA Všetky práva vyhradené.

