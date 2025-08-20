|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Streda 20.8.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Anabela
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
20. augusta 2025
Pátranie po mužovi zo Svitu sa skončilo tragicky, našli ho bez známok života v lesnom poraste
Pátranie po 51-ročnom mužovi zo Svitu pri Poprade sa skončilo, v utorok večer ho našli bez známok života v lesnom poraste v extraviláne meste. Hľadali ho policajti i horskí ...
Zdieľať
20.8.2025 (SITA.sk) - Pátranie po 51-ročnom mužovi zo Svitu pri Poprade sa skončilo, v utorok večer ho našli bez známok života v lesnom poraste v extraviláne meste. Hľadali ho policajti i horskí záchranári.
O súčinnosť bola počas pátracej akcie podľa Horskej záchrannej služby (HZS) požiadaná Letka Ministerstva vnútra SR, ktorá disponuje zariadením na vyhľadávanie osôb. Do pátrania boli zapojení aj príslušníci kynológie HZS so služobnými psami.
"Telo nezvestného sa podarilo kynológom HZS na základe určeného sektora zariadením Lifeseeker-a v krátkom čase lokalizovať, žiaľ bez známok života. Po vykonaní všetkých potrebných úkonov bolo jeho telo pozemne transportované a odovzdané obhliadajúcemu lekárovi a Policajnému zboru SR," uviedli horskí záchranári.
Zdroj: SITA.sk - Pátranie po mužovi zo Svitu sa skončilo tragicky, našli ho bez známok života v lesnom poraste © SITA Všetky práva vyhradené.
O súčinnosť bola počas pátracej akcie podľa Horskej záchrannej služby (HZS) požiadaná Letka Ministerstva vnútra SR, ktorá disponuje zariadením na vyhľadávanie osôb. Do pátrania boli zapojení aj príslušníci kynológie HZS so služobnými psami.
"Telo nezvestného sa podarilo kynológom HZS na základe určeného sektora zariadením Lifeseeker-a v krátkom čase lokalizovať, žiaľ bez známok života. Po vykonaní všetkých potrebných úkonov bolo jeho telo pozemne transportované a odovzdané obhliadajúcemu lekárovi a Policajnému zboru SR," uviedli horskí záchranári.
Zdroj: SITA.sk - Pátranie po mužovi zo Svitu sa skončilo tragicky, našli ho bez známok života v lesnom poraste © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Ruský generálporučík po ukrajinskom údere na jeho konvoj prišiel o ruku a nohu
Ruský generálporučík po ukrajinskom údere na jeho konvoj prišiel o ruku a nohu
<< predchádzajúci článok
Británia je pripravená chrániť ukrajinský vzdušný priestor a prístavy
Británia je pripravená chrániť ukrajinský vzdušný priestor a prístavy