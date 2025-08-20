|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Streda 20.8.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Anabela
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
Medzinárodné ocenenia EISA Awards 2025 oceňujú úspechy spoločnosti Hisense v oblasti obrazu a zvuku
Tagy: EISA EISA Awards 2025 Gorenje PR
Ocenenia si odniesli tri televízory, dva laserové projektory a jeden zvukový systém. Už viac ako štyri desaťročia patria ceny EISA k najuznávanejším oceneniam v oblasti spotrebnej ...
Zdieľať
20.8.2025 (SITA.sk) - Ocenenia si odniesli tri televízory, dva laserové projektory a jeden zvukový systém. Už viac ako štyri desaťročia patria ceny EISA k najuznávanejším oceneniam v oblasti spotrebnej elektroniky.
Oceňovaný televízor Hisense U8Q (ocenený ako EISA PREMIUM MINI LED TV 2025 – 2026) má uhlopriečku 65 palcov, zatiaľ čo U7Q PRO s veľkosťou 65 palcov získal ocenenie EISA BEST BUY MINI LED TV 2025 – 2026 a 100-palcový model U7Q si odniesol titul EISA BEST GIANT TV 2025 – 2026. Všetky modely vynikajú v mnohých parametroch. Vďaka technológii Mini LED prinášajú dokonale sýtu čiernu farbu a brilantný jas, ktorý oživuje každý záber s absolútne výnimočným kontrastom. Precízne riadené podsvietenie zabezpečí, že neprehliadnete jediný detail – či už v tmavých, alebo svetlých scénach.
skryte
Ďalším kľúčovým prvkom je Hi-View AI Engine PRO s inteligentným rozpoznávaním scén. S mimoriadnou presnosťou deteguje a analyzuje údaje z každého záberu – napríklad odtiene pleti, hĺbku a grafiku – a vykresľuje živé, realistické farby. Inými slovami, dokáže premeniť aj bežný obraz na fenomenálny vizuálny zážitok.
Obrazovka so 165 Hz a pokročilým herným režimom poskytuje novú generáciu herných zážitkov s mimoriadne plynulým obrazom. Prémiový zvuk Multi-Channel Surround Sound s bočnými reproduktormi, zadnými subwoofermi a reproduktormi smerujúcimi nahor vytvára viacrozmerný zvuk, ktorý posunie hranie na novú úroveň. Nie je potrebné žiadne ďalšie vybavenie – detaily zvuku budete počuť jasnejšie ako kedykoľvek predtým. Zabudované subwoofery dodávajú extra hlboké basy, vďaka čomu budú priestorové tóny presne tam, kde majú byť.
Projektory sa stávajú čoraz významnejšími hráčmi vďaka svojej prenosnosti, flexibilite a všestrannému využitiu. Ocenený M2 Pro Smart Mini Projector – držiteľ titulu EISA BEST FAMILY PROJECTOR 2025 – 2026 – ponúka rozlíšenie 4K s funkciou AI Clarity, ktorá každý pixel povyšuje na bezprecedentnú ostrosť. V praxi to znamená kvalitu obrazu v rozlíšení 4K na premietacej ploche až do 200 palcov. Výsledkom je krištáľovo čistý obraz s precíznymi detailmi.
Pokročilý systém Pure Triple-Colour Laser prináša hĺbku a farebné odlíšenie ako žiadny iný, s neuveriteľne živými farbami priamo pred vašimi očami. Funkcia Optical Zoom 1.0 – 1.3 umožňuje približovať alebo odďaľovať obraz bez straty ostrosti.
Spomínaná projekcia s uhlopriečkou 200 palcov samozrejme nie je nutná – projektor sa prispôsobí akejkoľvek veľkosti od 65 do 200 palcov, takže môžete premietať doma, v kancelárii alebo usporiadať improvizovaný filmový večer na obrovskom plátne v záhrade. Voľba je len na vás.
Ďalším oceneným projektorom je 4K Smart Laser Cinema PX3-PRO, držiteľ ocenenia EISA UST (Ultra Short) PROJECTOR 2025 – 2026, ktorý umožňuje projekciu s rozmermi od 80 do 150 palcov. Pýši sa revolučnou technológiou Hisense LPU s trojitým laserovým zdrojom (červená, modrá, zelená), vďaka čomu sú farby realistické a presné a scéna z filmu vás úplne pohltí.
Prémiový audiosystém Harman-Kardon s podporou Dolby Atmos posúva zvukový zážitok ešte ďalej. Technológia Dolby Vision poskytuje špičkové HDR, bohatšiu farebnú hĺbku a ostrejší obraz, zatiaľ čo podpora IMAX-Enhanced zaistí autentický zážitok ako v kine.
Hráči ocenia certifikovanú kompatibilitu s hernou konzolou Xbox, s automatickým herným režimom a vyššou frekvenciou obrazovky. Funkcia MEMC navyše zlepšuje kvalitu sledovania športového prenosu, takže pohyb je vždy plynulý a bez rozmazania.
Posledným oceneným produktom je HT SATURN Sound System (ocenený ako EISA WIRELESS SURROUND SYSTEM 2025 – 2026) zložený zo štyroch reproduktorov a subwoofera. Všetky sú bezdrôtovo prepojené, takže ich môžete rozmiestniť podľa potreby bez kompromisov v kvalite prenosu. Zvuk bol ladený spoločnosťou Devialet, vďaka čomu vnímate tóny ako na skvelej opere od tých najlepších umelcov. Systém sa sám kalibruje podľa veľkosti miestnosti. Funkcia Hi-Concerto umožňuje prepojiť TV a surround systém, čím sa využijú všetky zabudované aj externé reproduktory na maximálne pohlcujúci zvuk.
Vďaka podpore Dolby Atmos a DTS:X systém vytvára 3D zvukové pole s výkonom 720 W a bez skreslenia. Výsledok? Domáce kino ako z veľkej sály.
Opísaných šesť produktov a ich ocenenia sú ďalším dôkazom neustálej snahy spoločnosti Hisense o inovácie a dokonalosť vo výrobe. Predovšetkým však z nich profitujú používatelia po celom svete, ktorým spoločnosť prináša stále lepšie produkty a zážitky.
O spoločnosti Hisense
Spoločnosť Hisense (Gorenje), ktorá pôsobí vo viac než 160 krajinách, sa špecializuje na poskytovanie vysokokvalitných multimediálnych produktov, domácich spotrebičov a inteligentných IT riešení. Podľa spoločnosti Omdia je Hisense na 2. mieste na svete v celkovom objeme dodávok televízorov (2022 – 2024) a na 1. mieste na svete v segmente televízorov s uhlopriečkou 100 palcov a viac (2023 – prvý štvrťrok 2025). Kvalitu a inováciu jej produktov každoročne potvrdzujú aj prestížne ocenenia EISA, ktoré značka získala aj pre roky 2024 – 2025.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Medzinárodné ocenenia EISA Awards 2025 oceňujú úspechy spoločnosti Hisense v oblasti obrazu a zvuku © SITA Všetky práva vyhradené.
Oceňovaný televízor Hisense U8Q (ocenený ako EISA PREMIUM MINI LED TV 2025 – 2026) má uhlopriečku 65 palcov, zatiaľ čo U7Q PRO s veľkosťou 65 palcov získal ocenenie EISA BEST BUY MINI LED TV 2025 – 2026 a 100-palcový model U7Q si odniesol titul EISA BEST GIANT TV 2025 – 2026. Všetky modely vynikajú v mnohých parametroch. Vďaka technológii Mini LED prinášajú dokonale sýtu čiernu farbu a brilantný jas, ktorý oživuje každý záber s absolútne výnimočným kontrastom. Precízne riadené podsvietenie zabezpečí, že neprehliadnete jediný detail – či už v tmavých, alebo svetlých scénach.
skryte
Ďalším kľúčovým prvkom je Hi-View AI Engine PRO s inteligentným rozpoznávaním scén. S mimoriadnou presnosťou deteguje a analyzuje údaje z každého záberu – napríklad odtiene pleti, hĺbku a grafiku – a vykresľuje živé, realistické farby. Inými slovami, dokáže premeniť aj bežný obraz na fenomenálny vizuálny zážitok.
Obrazovka so 165 Hz a pokročilým herným režimom poskytuje novú generáciu herných zážitkov s mimoriadne plynulým obrazom. Prémiový zvuk Multi-Channel Surround Sound s bočnými reproduktormi, zadnými subwoofermi a reproduktormi smerujúcimi nahor vytvára viacrozmerný zvuk, ktorý posunie hranie na novú úroveň. Nie je potrebné žiadne ďalšie vybavenie – detaily zvuku budete počuť jasnejšie ako kedykoľvek predtým. Zabudované subwoofery dodávajú extra hlboké basy, vďaka čomu budú priestorové tóny presne tam, kde majú byť.
M2 Pro Smart Mini Projector: 4K ostrosť aj v superobrovskej veľkosti
skryte
Projektory sa stávajú čoraz významnejšími hráčmi vďaka svojej prenosnosti, flexibilite a všestrannému využitiu. Ocenený M2 Pro Smart Mini Projector – držiteľ titulu EISA BEST FAMILY PROJECTOR 2025 – 2026 – ponúka rozlíšenie 4K s funkciou AI Clarity, ktorá každý pixel povyšuje na bezprecedentnú ostrosť. V praxi to znamená kvalitu obrazu v rozlíšení 4K na premietacej ploche až do 200 palcov. Výsledkom je krištáľovo čistý obraz s precíznymi detailmi.
Pokročilý systém Pure Triple-Colour Laser prináša hĺbku a farebné odlíšenie ako žiadny iný, s neuveriteľne živými farbami priamo pred vašimi očami. Funkcia Optical Zoom 1.0 – 1.3 umožňuje približovať alebo odďaľovať obraz bez straty ostrosti.
Spomínaná projekcia s uhlopriečkou 200 palcov samozrejme nie je nutná – projektor sa prispôsobí akejkoľvek veľkosti od 65 do 200 palcov, takže môžete premietať doma, v kancelárii alebo usporiadať improvizovaný filmový večer na obrovskom plátne v záhrade. Voľba je len na vás.
Revolučný 4K Smart Laser Cinema PX3-PRO
Ďalším oceneným projektorom je 4K Smart Laser Cinema PX3-PRO, držiteľ ocenenia EISA UST (Ultra Short) PROJECTOR 2025 – 2026, ktorý umožňuje projekciu s rozmermi od 80 do 150 palcov. Pýši sa revolučnou technológiou Hisense LPU s trojitým laserovým zdrojom (červená, modrá, zelená), vďaka čomu sú farby realistické a presné a scéna z filmu vás úplne pohltí.
Prémiový audiosystém Harman-Kardon s podporou Dolby Atmos posúva zvukový zážitok ešte ďalej. Technológia Dolby Vision poskytuje špičkové HDR, bohatšiu farebnú hĺbku a ostrejší obraz, zatiaľ čo podpora IMAX-Enhanced zaistí autentický zážitok ako v kine.
Hráči ocenia certifikovanú kompatibilitu s hernou konzolou Xbox, s automatickým herným režimom a vyššou frekvenciou obrazovky. Funkcia MEMC navyše zlepšuje kvalitu sledovania športového prenosu, takže pohyb je vždy plynulý a bez rozmazania.
Super flexibilný a super výkonný HT SATURN Soundbar Wireless System
Posledným oceneným produktom je HT SATURN Sound System (ocenený ako EISA WIRELESS SURROUND SYSTEM 2025 – 2026) zložený zo štyroch reproduktorov a subwoofera. Všetky sú bezdrôtovo prepojené, takže ich môžete rozmiestniť podľa potreby bez kompromisov v kvalite prenosu. Zvuk bol ladený spoločnosťou Devialet, vďaka čomu vnímate tóny ako na skvelej opere od tých najlepších umelcov. Systém sa sám kalibruje podľa veľkosti miestnosti. Funkcia Hi-Concerto umožňuje prepojiť TV a surround systém, čím sa využijú všetky zabudované aj externé reproduktory na maximálne pohlcujúci zvuk.
Vďaka podpore Dolby Atmos a DTS:X systém vytvára 3D zvukové pole s výkonom 720 W a bez skreslenia. Výsledok? Domáce kino ako z veľkej sály.
Opísaných šesť produktov a ich ocenenia sú ďalším dôkazom neustálej snahy spoločnosti Hisense o inovácie a dokonalosť vo výrobe. Predovšetkým však z nich profitujú používatelia po celom svete, ktorým spoločnosť prináša stále lepšie produkty a zážitky.
O spoločnosti Hisense
Spoločnosť Hisense (Gorenje), ktorá pôsobí vo viac než 160 krajinách, sa špecializuje na poskytovanie vysokokvalitných multimediálnych produktov, domácich spotrebičov a inteligentných IT riešení. Podľa spoločnosti Omdia je Hisense na 2. mieste na svete v celkovom objeme dodávok televízorov (2022 – 2024) a na 1. mieste na svete v segmente televízorov s uhlopriečkou 100 palcov a viac (2023 – prvý štvrťrok 2025). Kvalitu a inováciu jej produktov každoročne potvrdzujú aj prestížne ocenenia EISA, ktoré značka získala aj pre roky 2024 – 2025.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Medzinárodné ocenenia EISA Awards 2025 oceňujú úspechy spoločnosti Hisense v oblasti obrazu a zvuku © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: EISA EISA Awards 2025 Gorenje PR
Prečítajte si tiež
<< predchádzajúci článok
Raši odmieta návrhy na rušenie žúp. Najskôr musí byť dohoda s Bruselom, inak Slovensko príde o peniaze
Raši odmieta návrhy na rušenie žúp. Najskôr musí byť dohoda s Bruselom, inak Slovensko príde o peniaze