Británia pošle Ukrajine ďalšie tisícky rakiet, k posilneniu vojenskej pomoci vyzýva Johnson aj ďalšie štáty

24.3.2022 (Webnoviny.sk) - Veľká Británia pošle ukrajinskej vláde ďalšie tisícky rakiet. Oznámil to premiér Boris Johnson a zároveň vyzval západných spojencov, aby posilnili dodávky vojenskej pomoci Ukrajine. Londýn už do krajiny poslal viac ako štyritisíc protitankových zbraní.Johnson, ktorý vo štvrtok cestuje do Bruselu na mimoriadny summit NATO i rokovania lídrov krajín G7, by mal podrobnosti o najnovšej britskej pomoci zverejniť práve počas tejto návštevy.Zahŕňať by však mala aj poskytnutie ďalších šesťtisíc rakiet, vrátane protitankových a vysoko výbušných zbraní. „Spojené kráľovstvo bude pracovať so spojencami na zvýšení vojenskej a ekonomickej podpory Ukrajine," skonštatoval Johnson.Britská vláda poskytne aj približne štyri milióny libier BBC World Service na boj s dezinformáciami v Rusku a Ukrajine.