Prezidentka Čaputová navrhuje vláde schváliť príspevok na bývanie pre ľudí na hranici chudoby

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

24.3.2022 (Webnoviny.sk) - Prezidentka Zuzana Čaputová sa včera stretla so zástupcami ľudí, ktorí žijú na hranici chudoby a majú problém vyžiť zo svojich bežných mesačných príjmov. Aj na základe tohto stretnutia identifikovala Kancelária prezidenta SR jedno konkrétne opatrenie, ktoré je podľa prezidentky potrebné, aby vláda prijala.„Ide o takzvaný príspevok na bývanie, ktorý by mohol adresne pomôcť veľkému množstvu ľudí. Myslím, že práve v tejto dobe treba vyslať jasný signál, že nikto na Slovensku sa nemôže cítiť opomenutý alebo že sa na neho zabudlo," napísala vo svojom profile na sociálnej sieti.Hlava štátu pripomenula, že mesačne jej píšu stovky ľudí, ktorých spája to, že celý život pracovali, alebo aj teraz pracujú, no majú hlboko do peňaženky a žije sa im ťažko.