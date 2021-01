Británia sa obáva brazílskeho variantu koronavírusu, zakázala cestovanie z Latinskej Ameriky

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

15.1.2021 (Webnoviny.sk) - Britská vláda pre obavy z variantu koronavírusu, ktorý bol identifikovaný v Brazílii, zakázala cestovanie do Veľkej Británie zo všetkých latinskoamerických krajín a z Portugalska. Zákaz nadobudne účinnosť v piatok ráno.Britský premiér Boris Johnson sa vyjadril, že existuje "veľa otázok" v súvislosti s brazílskym variantom vírusu, vrátane toho, či je rezistentný voči vakcínam proti COVID-19. Informuje o tom portál news.sky.com.Britský minister dopravy Grant Shapps uviedol, že cestovanie do Británie z Portugalska sa pozastavuje vzhľadom na rozsiahle dopravné spojenie tejto juhoeurópskej krajiny s Brazíliou.Občania Británie a Írska, ako aj štátni príslušníci ďalších krajín, ktorí majú v Spojenom kráľovstve trvalý pobyt, môžu do Británie z Latinskej Ameriky a Portugalska pricestovať, ale musia spolu s ostatnými členmi svojej domácnosti zostať v desaťdňovej karanténe.