WHO kritizovala nespravodlivé prerozdelenie vakcín vo svete

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) kritizovala spôsob, akým sú vo svete prerozdelené vakcíny proti novému koronavírusu. Až 95 percent všetkých dávok vakcín bolo totiž podľa WHO dovezených len do desiatich krajín. Informovala o tom vo štvrtok stanica ORF.





Všetky krajiny, ktoré sú toho schopné, by sa mali zasadzovať za spravodlivé distribuovanie očkovacích látok, povedal šéf WHO pre Európu Hans Kluge. Európa by sa mala podľa neho v tejto súvislosti správať solidárnejšie.Podľa analýzy online platformy Our World in Data (OWID), ktorá sa zameriava na skúmanie globálnych problémov, sú medzi krajinami, ktoré dostali väčšinu vakcín, Británia, Čína, Izrael, Nemecko, Rusko, Spojené štáty, Španielsko a Taliansko.Kluge vyzdvihol "obrovské úsilie" WHO a jej partnerov čo sa týka snahy zabezpečiť prístup všetkých krajín ku očkovacej látke. Konkrétne poukázal okrem iného na medzinárodnú iniciatívu COVAX, ktorej cieľom je práve zaistiť spravodlivý prístup pre 92 najchudobnejších krajín sveta. Očkovanie v rámci programu COVAX by sa malo predbežne spustiť vo februári. V Európe začalo s očkovaním už 31 krajín.Hoci sa už v mnohých krajinách odštartovala očkovacia kampaň proti novému koronavírusu, rýchlosť šírenia nákazy sa podľa WHO zvyšuje. Dôvodom je okrem iného i mutácia koronavírusu, ktorá sa najprv zistila v Británii. "Situácia je alarmujúca," vyhlásil Kluge.