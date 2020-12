Británia zvažuje ďalšie kroky v boji proti koronavírusu, Johnson sa chce vyhnúť ďalšiemu lockdownu

Uvoľnenie opatrení

Nová mutácia koronavírusu

19.12.2020 (Webnoviny.sk) - Britská vláda v sobotu rokuje o ďalšom postupe v boji s koronavírusovou pandémiou. Premiér Boris Johnson vyjadril nádej, že krajina sa vyhne ďalšiemu lockdownu.Takzvané reprodukčné číslo, vyjadrujúce počet ďalších ľudí, ktorých môže nakaziť infikovaná osoba, sa však v súčasnosti podľa odborníkov nachádza v pásme 1,1 až 1,2.Znamená to, že v priemere desať ľudí s ochorením COVID-19 nakazí 11 až 12 iných ľudí, čiže počet nových infekcií rastie. V piatok v krajine zaevidovali rekordných 28 507 nových prípadov nákazy. Ochoreniu podľahlo ďalších 489 ľudíPandemické opatrenia sa majú vo Veľkej Británii podľa aktuálnych plánov uvoľniť medzi 23. a 27. decembrom. Znamená to napríklad, že spoločne by sa mohli stretávať členovia najviac troch rôznych domácností. Podľa vládneho zdroja sa o zmene plánov zatiaľ neuvažuje.Zavedenie čiastočného lockdownu počas Vianoc už ale oznámili Severné Írsko a Wales. Podľa škótskej vlády na stole zostávajú „všetky možnosti“. Rozhodnúť sa má v utorok.Najprísnejšie pandemické opatrenia už platia na juhovýchode Anglicka. Do platnosti vstúpili o polnoci z piatka na sobotu a dotýkajú sa približne 38 miliónov ľudí.Zatvorené sú bary a reštaurácie, stretnutia osôb, ktoré nežijú v spoločnej domácností, sú v interiéroch zakázané. Výrazne sa obmedzili aj možnosti sociálnych kontaktov na vonkajších priestranstvách.Na juhovýchode Anglicka sa medzitým rýchlo šíri nová mutácia koronavírusu. Podľa odborníkov zatiaľ nie je jasné, či sa šíri rýchlejšie a predstavuje vážnejšie zdravotné riziká ako iné varianty. Podľa ministra zdravotníctva Matta Hancocka tiež „nič nenasvedčuje, že nová forma vírusu je odolná voči dostupným vakcínam".