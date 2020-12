Polícia od soboty zvýši kontroly dodržiavania opatrení

Polícia sprísni kontroly dodržiavania protiepidemických opatrení počas Vianoc, a to od soboty (19. 12.) od 5.00 h. Urobí tak na základe príkazu policajného prezidenta, informovala o tom hovorkyňa policajného prezídia Denisa Bárdyová.





Kontrolovať budú policajti nosenie rúšok, dodržiavanie karantény a zákazu vychádzania. Hliadky budú náhodne aj na hlavných cestných ťahoch, na železničných staniciach či v miestach s väčšou koncentráciou ľudí. Polícia pripomenula platný núdzový stav a to, že od soboty rána bude platiť zákaz vychádzania. Upozornila na vysoké sankcie až do 1695 eur."Policajti budú aj naďalej kontrolovať dodržiavanie aktuálnych epidemiologických opatrení a vydaných vyhlášok hlavného hygienika Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR, čiže povinnosť nosenia rúšok v interiéri a v exteriéri, dodržiavanie karanténnych opatrení, obmedzené fungovanie prevádzok a podobne. Tiež dodržiavanie opatrení uznesenia vlády SR k zákazu vychádzania v súvislosti so slobodou pohybu a pobytu na území SR," uviedla hovorkyňa. Kontrola zákazu vychádzania bude náhodná aj na hlavných cestných ťahoch. Polícia zdôraznila, že opatrenia sú prijaté proti šíreniu pandémie, na ktorú denne umierajú ľudia. Preto považuje za prvoradé držať sa ich a čo najviac sa zdržiavať doma.Doplnila, že poriadkoví a železniční policajti budú hliadkovať a kontrolovať aj okolie miest so zvýšenou koncentráciou osôb. Napríklad železničné stanice, nástupištia, potraviny, drogérie, zásielkovne, odberné miesta a podobne. Policajti budú úzko spolupracovať aj s regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva a poskytnú im súčinnosť pri kontrole dodržiavania opatrení.Bárdyová vysvetlila, že aj pri policajných kontrolách je dôležité komunikovať a vysvetliť dôvody opustenia bydliska. Deklarovala ústretovosť hliadok pri hodnovernom preukázaní účelu cesty. Na uľahčenie presunu a urýchlenie kontroly odporúča mať pri sebe napríklad pracovnú zmluvu, potvrdenie od zamestnávateľa, súdne rozhodnutie o starostlivosti o dieťa, doklad z nákupu a podobne. Doplnila, že to nie je povinnosť, ale môže to uľahčiť kontrolu.Sankcie podľa slov hovorkyne môžu byť na mieste v blokovom konaní do 1000 eur, v správnom konaní do 1659 eur. Deklarovala, že prioritou polície nie je výber pokút a každý prípad porušenia opatrení bude polícia posudzovať individuálne aj vzhľadom na závažnosť, následky, okolnosti i na mieru zavinenia a podobne.