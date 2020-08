Pápež František prijal rezignáciu poľského arcibiskupa, bol zapletený do sexuálneho škandálu

Biskup sa objavil vo filme

14.8.2020 (Webnoviny.sk) - Pápež František prijal demisiu kontroverzného gdanského arcibiskupa zapleteného v utajovaní sexuálneho zneužívania poľskými duchovnými, presne v deň jeho 75. narodenín.Ako uvádza agentúra AP, katolícka cirkev síce od biskupov vyžaduje, aby vo veku 75 rokov požiadali o odchod do dôchodku, no je veľmi nezvyčajné, aby pápež takúto rezignáciu prijal priamo na narodeniny daného biskupa.Naznačuje to teda, že František chce vyslať signál, ako vážne berie snahu o ukončenie kultúry zatajovania medzi poľským duchovenstvom. Po prijatí demisie arcibiskupa Slawoja Leszka Glódža pápež vymenoval dočasného správcu gdanskej arcidiecézy.Glódž sa objavil v jednom z nedávnych dokumentárnych filmov venovaných sexuálnemu zneužívaniu kňazmi a jeho zatajovaniu v Poľsku. V snímke Len to nikomu nehovor z roku 2019 Glódž na pohrebe velebí známeho pedofilného kňaza Franciszka Cybulu, napriek tomu, že vedel o jeho zločinoch.Obete zneužívania tiež Glódža uvádzajú medzi zhruba dvoma desiatkami súčasných i minulých poľských biskupov, ktorí chránili predátorov vo svojich radoch. Františkovi správu o situáciu doručili v roku 2019 pred vatikánskym samitom venovaným prevencii zneužívania.Jedna z najznámejších obetí zneužívania v Poľsku Barbara Borowiecka sa pre agentúru AP vyjadrila, že je šťastná a šokovaná. Žena, ktorá si zverejnením svojho utrpenia okrem podpory vyslúžila aj vyhrážky násilím, by vraj podobné správy neočakávala ani "za milión rokov".Anne Barrettová Doyleová z online platformy BishopAccountability označila rozhodnutie prijať Glódžovu rezignáciu priamo na jeho narodeniny za povzbudivú a signalizujúcu "silný nesúhlas", no poznamenala, že pápež mohol urobiť viac."Ak ho hnevá, že arcibiskup ochraňoval násilníkov, prečo ho verejne neodsúdi? Prečo ho explicitne nevyhodí, ale dáva mu dôstojnosť dôchodku?," pýta sa s tým, že ak by mal Glódž skutočne niesť vinu, žiadalo by si to tresty úmerné bolesti, ktorú spôsobil.Ďalší z aktivistov Konrad Korzeniowski, ktorý sa podieľal na strhnutí sochy pedofilného kňaza Henryka Jankowského v Gdansku, síce podľa vlastných slov cíti "akési uspokojenie", no obáva sa, že dôchodok umožní Glódžovi vyhnúť sa zodpovednosti.