Štvrtok 8.1.2026
Archív správ
Denník - Správy
08. januára 2026
IMT Smile na Colours of Ostrava dokážu, že Ľudia nie sú zlí. Aurora príde s legendou z The Chemical Brothers
Festival Colours of Ostrava nepoľavuje v oznamovaní interpretov a do hudobného line-upu pribudli k už oznámeným interpretom Twenty One ...
8.1.2026 (SITA.sk) - Festival Colours of Ostrava nepoľavuje v oznamovaní interpretov a do hudobného line-upu pribudli k už oznámeným interpretom Twenty One Pilots, Moby, Lorde alebo Teddy Swims tiež hudobníci z českej a slovenskej scény vrátane skupín Mirai, I Love You Honey Bunny, IMT Smile alebo speváčky Lenky Dusilovej. Zo zahraničia zavíta na festival neworleanská diva Big Freedia, chorvátsky účastník Eurovízie Baby Lasagna či londýnski rockeri Skunk Anansie.
Jedinečnú príležitosť ponúkne festival fanúšikom speváčky Aurora a elektronickej legendy The Chemical Brothers. V Ostrave zahrá spoločný projekt Tomora. Na svoje si prídu tiež záujemcovia o diskusie, pre ktorých je novo v predaji Meltingpot Priority Pass. Medzi prvými rečníkmi, ktorí zavítajú medzi 15. a 18. júlom do Dolných Vítkovíc, je ekonóm a filozof Tomáš Sedláček, herečka Ivana Jirešová alebo inovátor v oblasti AI Dalibor Mráz.
Festival Colours of Ostrava sa opäť zaradil medzi 10 najlepších európskych festivalov. „Objaviť sa v kategórii Best Major Festival štvrtýkrát za sebou v spoločnosti tých najprestížnejších európskych podujatí je úplne výnimočným úspechom. Bez našich fanúšikov, ktorí pre nás v prvom kole hlasovali, ale ani bez skvelého a oddaného tímu, ktorý sa na organizácii podieľa, by sme to nedokázali. Ďakujem všetkým, ktorí sú súčasťou porozprávaného príbehu roka 2025, už teraz sa tešíme na 23. ročník, ktorý skladáme dohromady, veľa prekvapení ešte len oznámime,“ hovorí umelecký riaditeľ Filip Košťálek, sám držiteľ titulu New Kid On The Block posledných European Festival Awards.
Ďalší víťazi týchto prestížnych cien, ktoré sa udeľujú v 14 kategóriách, budú známi 14. januára 2026, kedy dôjde k slávnostnému vyhláseniu v rámci programu showcaseového festivalu a konferencie Eurosonic Noorderslag v holandskom Groningene. Medzi ďalšími nominovanými je popri Colours napríklad holandský Pinkpop, maďarský Sziget, rumunský Electric Castle alebo královohradecký Rock For People.
Pre nadchádzajúci 23. ročník rozširujú usporiadatelia ostravského festivalu line-up o niekoľko domácich i zahraničných mien. Najžiarivejším oznamom posledných dní je meno Tomora.
Do začiatku decembra nikto o tomto tajomnom projekte nič moc nevedel. S prvým singlom Ring The Alarm sa poslucháči dozvedeli, že ide o spoluprácu nórskej speváčky Aurora a britského producenta Toma Rowlandsa z The Chemical Brothers.
Na ďalšie hudobné novinky z dielne Tomora si ešte musíme počkať, už teraz je zrejmé, že pôjde nielen o hudobný, ale aj vizuálny zážitok.
Do Dolných Vítkovíc dorazí v polovici júla tiež írska skupina The Mary Wallopers, ktorá so sebou privezie autentickú atmosféru írskych krčiem. S novým albumom The Painful Truth sa predstaví britská rocková formácia Skunk Anansie.
Spojené štáty americké bude reprezentovať rodáčka New Orleans Big Freedia, ktorá sa spojí s miestnym zborom Ostrava spieva gospel, protipólom budú introvertní Suss s ich ambient country. Eurovíznu súťaž pripomenie reprezentant Chorvátska z roku 2024 Baby Lasagna.
Kultúrne hranice bude prekračovať tiež spevák Malkit Singh alebo trubkár Ibrahim Maalouf. Domácu scénu zastúpi Lenka Dusilová, ktorá oslávi svoje jubileum pripomienkou míľnikov svojej kariéry, indie rockoví I Love You Honey Bunny s aktuálnym albumom Don’t Look When I’m Changing, Mirai potvrdia pozíciu jednej zo stálic českej popovej scény a IMT Smile dokážu, že Ľudia nie sú zlí.
Mená pozná už tiež diskusné fórum Meltingpot. Budovy bývalého priemyselného areálu v Dolných Vítkoviciach budú opäť plné inšpiratívnych debát z odvetvia zdravia, športu, kultúry, cestovania, vedy, životného štýlu, ekonómie, politiky, umelej inteligencie alebo jogy.
Hosťami budú ekonóm Tomáš Sedláček, herečka Ivana Jirešová, fitness tréner David Huf, inštruktor budokan a MMA Jan Allister, vedec a športovec František Knobloch, inštruktorka animal flow Kateřina Malá alebo inovátor v oblasti AI Dalibor Mráz.
Novo bude mať časť programu svojich garantov, ktorí sa postarajú o kvalitný obsah z im blízkeho odboru. Technológie pokryje Sara Polak, témy vzťahov a psychológie otvorí Honza Vojtko, svet v zahraničí aj doma priblíži svojim výberom Andreas Papadopulos a aktuálny pohľad na domáce dianie a spoločenské témy ponúkne Bára Stárek.
Pre tých, ktorí chcú byť pri všetkých debatách ako prví, je tu nová príležitosť. Záujemcovia si môžu zakúpiť Meltingpot Priority Pass. Vďaka nemu majú majitelia prednostný prístup do prednáškových priestorov. Rovnako tak sa záujemcovia dostanú o niečo skôr pred ostatnými k rezerváciám vybraných divadiel.
Súčasťou balíčka je vstup do Networking Lounge, kde sa dá oddýchnuť, občerstviť sa a napríklad sa stretnúť so samotnými speakrami. Navyše s týmto Priority Passom dostanete prístup do videotéky s desiatkami záznamov diskusií uplynulého ročníka. V prvej polovici roka 2026 pribudnú ďalšie výhody.
Aktuálne sú v predaji okrem štvordňových vstupeniek tiež dvojdňové, v limitovanom počte sú k dispozícii za cenu 125 eur na stredu a štvrtok, alebo piatok a sobotu. Ďalej sú v ponuke vstupenky do kempov v pokojnom areáli Sliezskoostravského hradu, miesta ako pre stany, tak karavany a obytné vozy a k dispozícii je aj kemping v Tent Inn a Chill Village, kde bola navýšená kapacita niektorých variantov. Všetky informácie s možnosťou nákupu sú dostupné na webe colours.cz.
Colours of Ostrava 2025 (fotografie)
