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18. septembra 2026
Dopravná nehoda v Bratislave. Na železničnom priecestí sa zrazil autobus MHD s vlakom
Presné príčiny a okolnosti tejto udalosti sú v štádiu objasňovania. V Bratislave sa v piatok popoludní zrazil autobus MHD s osobným vlakom. Ako informovala
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18.9.2026 (SITA.sk) - Presné príčiny a okolnosti tejto udalosti sú v štádiu objasňovania.
V Bratislave sa v piatok popoludní zrazil autobus MHD s osobným vlakom. Ako informovala bratislavská krajská polícia na sociálnej sieti, nehoda sa stala na železničnom priecestí na Ivanskej ceste. Premávku je v uvedenom úseku už obnovená.
"Pri zrážke došlo k zraneniu jednej osoby nachádzajúcej sa v autobuse MHD. Na miesto bola privolaná rýchla zdravotná pomoc," uviedla polícia.
Presné príčiny a okolnosti tejto udalosti sú v štádiu objasňovania.
Zdroj: SITA.sk - Dopravná nehoda v Bratislave. Na železničnom priecestí sa zrazil autobus MHD s vlakom © SITA Všetky práva vyhradené.
V Bratislave sa v piatok popoludní zrazil autobus MHD s osobným vlakom. Ako informovala bratislavská krajská polícia na sociálnej sieti, nehoda sa stala na železničnom priecestí na Ivanskej ceste. Premávku je v uvedenom úseku už obnovená.
"Pri zrážke došlo k zraneniu jednej osoby nachádzajúcej sa v autobuse MHD. Na miesto bola privolaná rýchla zdravotná pomoc," uviedla polícia.
Presné príčiny a okolnosti tejto udalosti sú v štádiu objasňovania.
Zdroj: SITA.sk - Dopravná nehoda v Bratislave. Na železničnom priecestí sa zrazil autobus MHD s vlakom © SITA Všetky práva vyhradené.
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