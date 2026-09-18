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18. septembra 2026

Dopravná nehoda v Bratislave. Na železničnom priecestí sa zrazil autobus MHD s vlakom


Tagy: bratislavská krajská polícia Dopravná nehoda MHD Bratislava Nehoda autobusu

Presné príčiny a okolnosti tejto udalosti sú v štádiu objasňovania. V Bratislave sa v piatok popoludní zrazil autobus MHD s osobným vlakom. Ako informovala



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814584734_1991225208503743_2833985367376274458_n e1789737788539 676x442 18.9.2026 (SITA.sk) - Presné príčiny a okolnosti tejto udalosti sú v štádiu objasňovania.


V Bratislave sa v piatok popoludní zrazil autobus MHD s osobným vlakom. Ako informovala bratislavská krajská polícia na sociálnej sieti, nehoda sa stala na železničnom priecestí na Ivanskej ceste. Premávku je v uvedenom úseku už obnovená.

"Pri zrážke došlo k zraneniu jednej osoby nachádzajúcej sa v autobuse MHD. Na miesto bola privolaná rýchla zdravotná pomoc," uviedla polícia.

Presné príčiny a okolnosti tejto udalosti sú v štádiu objasňovania.

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Zdroj: SITA.sk - Dopravná nehoda v Bratislave. Na železničnom priecestí sa zrazil autobus MHD s vlakom © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: bratislavská krajská polícia Dopravná nehoda MHD Bratislava Nehoda autobusu
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