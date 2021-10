Britská kráľovná Alžbeta II. strávila noc v nemocnici, podľa paláca zostáva v dobrej nálade

Odporúčania lekárov

Kráčala s vychádzkovou palicou

Nabitý program

22.10.2021 (Webnoviny.sk) - Britská kráľovná Alžbeta II. tento týždeň strávila noc v nemocnici. Buckinghamský palác vo štvrtok informoval, že 95-ročná panovníčka v stredu išla do Nemocnice kráľa Eduarda VII. v Londýne na „predbežné vyšetrenia“ .Do štvrtka poludnia sa vrátila na hrad vo Windsore, kde žije od začiatku pandémie ochorenia COVID-19. Kráľovná podľa paláca zostáva „v dobrej nálade“.V stredu kráľovná zrušila plánovanú cestu do Severného Írska pri príležitosti 100. výročia jeho vzniku. Podľa paláca zdráhavo prijala odporúčania lekárov, aby niekoľko dní oddychovala. Rozhodnutie by nemalo súvisieť s COVID-19.Hospitalizáciu palác potvrdil po tom, čo o nej informoval denník The Sun.Pred niekoľkými dňami sa kráľovná zúčastnila na verejnom podujatí vo Westminsterskom opátstve pri príležitosti storočnice charity ozbrojených síl Royal British Legion, pričom kráčala s vychádzkovou palicou.S vychádzkovou palicou ju vyfotografovali aj v roku 2003, čo bolo krátko po tom, ako podstúpila operáciu kolena.Kráľovná Alžbeta II. je najstaršia a najdlhšie vládnuca britská panovníčka. Na budúci rok by mala osláviť platinové jubileum - 70 rokov na tróne.Stále si udržiava program nabitý kráľovskými povinnosťami a aj v utorok mala audiencie s diplomatmi a hostila recepciu vo Windsore pre svetových podnikateľských lídrov. O menej ako dva týždne by mala hostiť svetových lídrov na klimatickom samite Organizácie Spojených národov v škótskom Glasgowe.