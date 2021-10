Forbes zostavil rebríček najlepších zamestnávateľov na svete. Dominuje mu Samsung

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

22.10.2021 - Druhý rok po sebe zvíťazila juhokórejská spoločnosť Samsung v rebríčku najlepších globálnych zamestnávateľov, ktorý od roku 2016 zostavuje americký magazín Forbes . Nezávislý prieskum medzi 150 tisíc zamestnancami nadnárodných spoločností realizovala výskumná agentúra Statista. Do prieskumu boli zaradení zamestnanci na plný alebo čiastočný úväzok z 58 krajín sveta. Agentúra ich požiadala, aby zhodnotili svoju ochotu odporučiť vlastného zamestnávateľa priateľom a rodine. Zároveň mali hodnotiť ďalších zamestnávateľov zo svojho odboru, a to ako v pozitívnom, tak v negatívnom zmysle. Celkový rebríček tvorí 750 najúspešnejších spoločností.Takmer tretinu tohtoročného rebríčka The Worlds Best Employers 2021 tvoria koncerny so sídlom v USA, ktorých sa medzi najlepších zamestnávateľov roka dostalo 236. Druhou najpočetnejšie zastúpenou krajinou bolo Nemecko s 91 spoločnosťami v rebríčku a treťou je Čína s 57 zástupcami. Prvú desiatku obsadili výlučne technologické spoločnosti. Po Samsungu na prvej pozícii nasleduje druhé IBM, tretí Microsoft a štvrtý Amazon. Zamestnanci hodnotili "svoju" spoločnosť podľa niekoľkých aspektov, ako je imidž, ekonomická stopa, rozvoj talentov, rovnosť pohlaví a sociálna zodpovednosť.Výskumná agentúra sa zamestnancov tiež pýtala, ako sa ich zamestnávateľ druhý rok po sebe vysporiadal s pandémiou Covid-19 a aký má prístup k ekológii. Dotazníky boli anonymné, čo umožnilo respondentom otvorene popísať svoje názory.Informačný servis