Britská kráľovná Alžbeta II. vyznamenala pri príležitosti svojich narodenín bojovníkov proti pandémii

Kráľovná ocenila nezištnú pomoc

Zastúpenie má aj šoubiznis

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

12.6.2021 (Webnoviny.sk) - Kráľovná Alžbeta II. využila zoznam vyznamenaných, ktorý zverejňuje pri príležitosti svojich narodenín, na ocenenie osobností podieľajúcich sa na rýchlej vakcinácii Britov.Na zozname sa ocitli napríklad aj dve významné ženy, ktoré prispeli k vakcinácii. Sú nimi Sarah Gilbert z Univerzity v Oxforde, ktorá sa zaslúžila o vývoj vakcíny AstraZeneca a Kate Bingham, niekdajšia riaditeľka pracovnej skupiny pre vakcináciu v Británii.Na zoznam sa dostalo aj množstvo ďalších odborníkov naprieč vedeckou obcou za ich snahy pri vývoji vakcín, vykonávanie klinických testov a testovania alebo vyhľadávaní infikovaných ľudí.Panovníčka ocenila aj nezištnú pomoc v čase pandémie, a to od bezplatných taxíkov pre členov kľúčovej infraštruktúry až po výrobu nádob na ručnú dezinfekciu.Celkovo sa na zoznam dostalo 1129 mien. Štvrtina z nich za to vďačí svojim aktivitám spojeným s pandémiou.Zoznam je zaujímavý aj z hľadiska rozmanitosti. Pätnásť percent ocenených patrí k etnickým menšinám, deväť percent má nejaké postihnutie a päť percent patrí do LGBT komunity. Po prvý krát od roku 2015 sa na zoznam dostalo viac žien (50,2%) ako mužov.Zo šoubiznisu sa môžu tešiť z titulu napríklad herec Jonathan Pryce , spevák Engelbert Humperdinck, speváčka Lulu, klávesák a skladateľ Rick Wakeman alebo líderka rockovej kapely Skunk Anansie Deborah Ann Dyer, známa ako Skin.Najmladšou ocenenou je 21-ročná aktivistka Amika George, zakladateľka neziskovej organizácie FreePeriods.