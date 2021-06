Podnet na Európsku prokuratúru môže podať ktokoľvek, formulár na webe je dostupný aj v slovenčine

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

12.6.2021 (Webnoviny.sk) - Podnet na Európsku prokuratúru môže podať ktokoľvek, či už je to právnická, alebo fyzická osoba. Pre médiá to vysvetlil európsky prokurátor za Slovenskú republiku Juraj Novocký Ako doplnil, na stránke Európskej prokuratúry je na to vyčlenený aj samostatný formulár. Ten je dostupný aj v slovenčine.Európska prokuratúra začala fungovať od júna 2021. „Veľmi zjednodušene možno povedať, že do pôsobnosti Európskej prokuratúry patria všetky trestné činy, ktoré priamo alebo nepriamo poškodzujú finančné záujmy Európskej únie. Či už ide, a to najčastejšie, o zneužívanie eurodotácií a súvisiace trestné činy, ako napríklad korupcia, a tiež podvody s DPH,“ vysvetlil Novocký.Základnou úlohou Európskej prokuratúry bude dohliadať na činnosť delegovaných prokurátorov, ktorých bude na Slovensku päť. Bude teda „akýmsi pomyselným mostom medzi slovenskými orgánmi a Európskou prokuratúrou“.Európski prokurátori budú spolupracovať so slovenskými orgánmi a prípadné žaloby budú podávať na slovenské súdy. „Európska prokuratúra, na rozdiel od národných orgánov, nebude akýmkoľvek spôsobom previazaná na národné ani politické orgány. Je absolútne nezávislým orgánom,“ dodal slovenský zástupca na Európskej prokuratúre Novocký.