Britská Kráľovská mincovňa vydala nevídanú kolekciu mincí Dinosauria s rozšírenou realitou

Otec všetkých dinosaurov

Zaujímavosti cez appku

3.6.2020 - Britská kráľovská mincovňa vydala novú kolekciu mincí, ktorými si pripomína prínos Spojeného kráľovstva pri objavovaní dinosaurov. Kolekcia zároveň po prvý raz ponúka aj možnosť rozšírenej reality. Informuje o tom internetový denník The Independent.Kolekcia Dinosauria pozostáva z mincí v hodnote 50 pencí, ktoré zobrazujú megalosaura, iguanodona a hylaeosaura.Fosílie týchto troch dinosaurov viedli v roku 1842 britského paleontológa Richarda Owena k vytvoreniu termínu dinosauria - dinosaury.V rámci jednej z edícií mincí sú dokonca tieto dinosaury vo farebnom prevedení. Ceny mincí sa pohybujú od 10 po 1 020 libier (v prepočte zhruba 11 až 1 137 eur) v závislosti od materiálu, z ktorého sú vyrobené.Mince však nemajú len zberateľskú hodnotu, ale aj edukačnú, ktorú majiteľom sprostredkuje spomínaná rozšírená realita.Po naskenovaní obalu mincí prostredníctvom aplikácie Royal Mint Activate môžu ľudia objaviť rôzne fakty, klipy a obrázky o daných dinosauroch a minciach s nimi. Aplikácia je dostupná na platformách App store spoločnosti Apple a Google Play."Je to po prvý raz, čo Kráľovská mincovňa skombinovala rozšírenú realitu so sériou mincí, keďže pokračujeme v inovovaní a obohacovaní zážitku zo zbierania mincí," vyjadrila sa na margo novinky Claire Maclennan z Kráľovskej mincovne.Mincovňa spolupracovala na kolekcii s londýnskym Natural History Museum.