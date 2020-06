Festival Grape oficiálne zrušili. Organizátori vyriešili problém s vstupenkami

Festival Grape sa tento rok konať nebude. Dôvodom sú obmedzenia nariadené vládou, na základe ktorých sa do konca roka zakazujú všetky spoločenské a kultúrne podujatia s kapacitou nad 1 000 ľudí. Festival sa presúva na nasledujúci rok.

O zrušení podujatia informujú organizátori na oficiálnej facebookovej stránke festivalu Grape: "Všetci sme to v posledných dňoch už tušili, avšak bolo nutné počkať na toto oficiálne rozhodnutie. Ak by sme festival zrušili iba na základe našich pocitov a predvídavosti situácie, tak by sme riskovali porušenie zmluvných podmienok s interpretmi a dodávateľmi, čo by nás mohlo stáť nemalé finančné straty a bolo by to pre nás likvidačné."

Čo sa týka už zakúpených vstupeniek, tie ostávajú v platnosti aj na rok 2021 (podobne ako v prípade festivalu Pohoda), predaj na ďalší rok však pokračuje ďalej.

Tým, ktorí chcú lístok vrátiť, bude vrátená plná suma, ale len na mieste, kde bol lístok zakúpený (do 1. novembra 2020). Dovtedy by mali byť aj potvrdené mená umelcov, ktorí vystúpia na festivale v roku 2021. Niektoré z nich budú známe už budúci týždeň.

"Vzniknutá situácia nás nesmierne mrzí, všetci sme sa tešili na leto plné festivalov. V každom prípade je to žiaľ smutná realita a musíme ju v rámci zdravia rešpektovať. Držíme palce najmä všetkým ľuďom, ktorí okolo festivalov robia celé leto a teraz prišli o svoju prácu. Sú to najmä zvukári, technici, dodávatelia energie, stanov, stageov, hygienických zón, gastro predajcovia, eventové agentúry, upratovači, brigádnici a aj samotní umelci, pretože všetci stratia svoj príjem," uzatvárajú organizátori v príspevku na Facebooku.