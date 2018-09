Britská obchodná komora zhoršila odhad rastu ekonomiky

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 17. septembra (TASR) - Britská obchodná komora (BCC) zhoršila prognózu vývoja britskej ekonomiky na tento aj budúci rok. Ako dôvod uviedla horšie vyhliadky v oblasti obchodu a investícií, pod čo sa podpísala rastúca neistota spojená s blížiacim sa odchodom Británie z Európskej únie.BCC uviedla, že v tomto roku počíta s rastom ekonomiky o 1,1 % a v budúcom roku by sa rast mal mierne zrýchliť na 1,3 %. V predchádzajúcej prognóze však komora očakávala rast v tomto roku na úrovni 1,3 % a v budúcom na úrovni 1,4 %. Odhad na rok 2020 ponechala nezmenený a naďalej tak očakáva rast o 1,6 %.BCC predpokladá, že pretrvávajúca ekonomická a politická neistota bude stále viac ovplyvňovať investičné zámery firiem. Priaznivá nebude príliš ani situácia v obchode, pozitívom by však v sledovanom období mal byť trh práce.Čo sa týka úrokových sadzieb, tie by sa podľa BCC mali do konca sledovaného obdobia zvýšiť na 1,25 %. V súčasnosti dosahuje kľúčová úroková sadzba 0,75 %.