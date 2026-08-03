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03. augusta 2026
Pobaltie sa z bývalých sovietskych ekonomík zmenilo na európske centrá startupov
Tagy: Pobaltské štáty Startupy
Región má zároveň už 17 takzvaných „jednorožcov“, teda startupov s hodnotou presahujúcou jednu miliardu dolárov. Ešte pred necelými štyrmi desaťročiami zdedili Litva, Lotyšsko a Estónsko po ...
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3.8.2026 (SITA.sk) - Región má zároveň už 17 takzvaných „jednorožcov“, teda startupov s hodnotou presahujúcou jednu miliardu dolárov.
Ešte pred necelými štyrmi desaťročiami zdedili Litva, Lotyšsko a Estónsko po rozpade Sovietskeho zväzu zastarané továrne a neefektívne centrálne plánované hospodárstvo. Dnes sa tri pobaltské krajiny s viac ako šiestimi miliónmi obyvateľov zaraďujú medzi najvýznamnejšie európske centrá technologických startupov a inovácií.
Prichádzajúcich cestujúcich na zrekonštruovanom letisku vo Vilniuse vítajú bilbordy propagujúce produkty s označením „Made in Lithuania“. Medzi nimi nechýba ani kyberbezpečnostná spoločnosť NordVPN. Namiesto tradičných remesiel či kultúrneho dedičstva, ktoré vo svojich kampaniach zdôrazňujú krajiny ako Francúzsko alebo Taliansko, stavia Litva spolu so susedným Lotyšskom a Estónskom na moderných technológiách a podnikaní.
Z regiónu pochádzajú viaceré medzinárodne úspešné firmy vrátane platformy na predaj použitého oblečenia Vinted, dopravnej služby Bolt či priekopníka internetovej telefonie Skype. Podľa údajov lotyšskej spoločnosti Lursoft IT pôsobilo vlani v troch pobaltských krajinách približne 33-tisíc startupov. Tie v roku 2025 získali investície vo výške 607 miliónov eur, čo bolo medziročne o 20 percent viac. Región má zároveň už 17 takzvaných „jednorožcov“, teda startupov s hodnotou presahujúcou jednu miliardu dolárov.
Podľa lotyšsko-amerického podnikateľa Girtsa Graudinsa zohralo kľúčovú úlohu znovuzískanie nezávislosti. „Obnovenie nezávislosti... uvoľnilo podnikateľského ducha, ktorý bol počas sovietskej vlády potláčaný,“ povedal pre AFP. Pripomenul zároveň, že región mal tradíciu priemyslu a vedeckého výskumu už na začiatku 20. storočia.
Estónska odborníčka na inovácie Kadri Ukrainskiová z univerzity v Tartu upozorňuje, že práve nedostatky sovietskej infraštruktúry vytvorili priestor pre technologické inovácie. „Zo sovietskych čias sme zdedili veľmi slabý telefónny systém,“ vysvetlila. Aj preto podľa nej vznikol Skype, ktorý pomohol krajine prekonať technologické zaostávanie. Aplikáciu založili v roku 2003 dvaja škandinávski podnikatelia spolu so štyrmi estónskymi vývojármi. O dva roky neskôr ju spoločnosť eBay odkúpila za približne 2,6 miliardy dolárov.
Významným impulzom bol aj vstup troch pobaltských štátov do Európskej únie v roku 2004, ktorý otvoril prístup na spoločný európsky trh. Estónsko má dnes pri populácii približne 1,3 milióna obyvateľov desať aktívnych „jednorožcov“, čo predstavuje najvyšší počet na obyvateľa v Európe.
Úspech Skype vytvoril v regióne takzvaný efekt „Skype mafie“. Zakladatelia a bývalí zamestnanci využili získané skúsenosti na zakladanie ďalších technologických firiem a inšpirovali novú generáciu podnikateľov. Podobný vplyv mal v Litve aj Vinted, ktorý sa stal „jednorožcom“ v roku 2019 a tento rok dosiahol trhové ohodnotenie osem miliárd dolárov. Litva má dnes celkovo šesť startupov s miliardovou hodnotou.
Viceprezidentka Vintedu pre firemné záležitosti Jessie de la Mercedová tvrdí, že rast spoločnosti bol úzko spätý s rozvojom celého startupového ekosystému. Prítomnosť firmy podľa nej vytvorila „multiplikačný efekt“. Riaditeľka vládnej agentúry Startup Lithuania Karolina Urbonaitėová dodáva, že startupy prinášajú krajine vysoké daňové príjmy, vytvárajú kvalitné pracovné miesta a priťahujú zahraničné investície. V Litve zamestnávajú viac ako 20-tisíc ľudí.
K úspechu regiónu prispieva aj dôraz na vzdelávanie v oblasti prírodných vied, technológií, inžinierstva a matematiky (STEM). Študenti z pobaltských krajín dosiahli v poslednom medzinárodnom testovaní PISA lepšie výsledky než ich rovesníci z Francúzska, Švédska, Spojených štátov či Nórska.
Podľa fínskeho podnikateľa Ronnyho Erikssona sa zmenili aj vzory mladých ľudí. „Predtým boli vzormi umelci a hudobníci. Teraz sú nimi zakladatelia startupov a keď vyrastiete, chcete sa stať práve nimi,“ uzavrel.
Zdroj: SITA.sk - Pobaltie sa z bývalých sovietskych ekonomík zmenilo na európske centrá startupov © SITA Všetky práva vyhradené.
Ešte pred necelými štyrmi desaťročiami zdedili Litva, Lotyšsko a Estónsko po rozpade Sovietskeho zväzu zastarané továrne a neefektívne centrálne plánované hospodárstvo. Dnes sa tri pobaltské krajiny s viac ako šiestimi miliónmi obyvateľov zaraďujú medzi najvýznamnejšie európske centrá technologických startupov a inovácií.
Prichádzajúcich cestujúcich na zrekonštruovanom letisku vo Vilniuse vítajú bilbordy propagujúce produkty s označením „Made in Lithuania“. Medzi nimi nechýba ani kyberbezpečnostná spoločnosť NordVPN. Namiesto tradičných remesiel či kultúrneho dedičstva, ktoré vo svojich kampaniach zdôrazňujú krajiny ako Francúzsko alebo Taliansko, stavia Litva spolu so susedným Lotyšskom a Estónskom na moderných technológiách a podnikaní.
Z regiónu pochádzajú viaceré medzinárodne úspešné firmy vrátane platformy na predaj použitého oblečenia Vinted, dopravnej služby Bolt či priekopníka internetovej telefonie Skype. Podľa údajov lotyšskej spoločnosti Lursoft IT pôsobilo vlani v troch pobaltských krajinách približne 33-tisíc startupov. Tie v roku 2025 získali investície vo výške 607 miliónov eur, čo bolo medziročne o 20 percent viac. Región má zároveň už 17 takzvaných „jednorožcov“, teda startupov s hodnotou presahujúcou jednu miliardu dolárov.
Slabý telefónny systém viedol k vzniku Skype
Podľa lotyšsko-amerického podnikateľa Girtsa Graudinsa zohralo kľúčovú úlohu znovuzískanie nezávislosti. „Obnovenie nezávislosti... uvoľnilo podnikateľského ducha, ktorý bol počas sovietskej vlády potláčaný,“ povedal pre AFP. Pripomenul zároveň, že región mal tradíciu priemyslu a vedeckého výskumu už na začiatku 20. storočia.
Estónska odborníčka na inovácie Kadri Ukrainskiová z univerzity v Tartu upozorňuje, že práve nedostatky sovietskej infraštruktúry vytvorili priestor pre technologické inovácie. „Zo sovietskych čias sme zdedili veľmi slabý telefónny systém,“ vysvetlila. Aj preto podľa nej vznikol Skype, ktorý pomohol krajine prekonať technologické zaostávanie. Aplikáciu založili v roku 2003 dvaja škandinávski podnikatelia spolu so štyrmi estónskymi vývojármi. O dva roky neskôr ju spoločnosť eBay odkúpila za približne 2,6 miliardy dolárov.
Významným impulzom bol aj vstup troch pobaltských štátov do Európskej únie v roku 2004, ktorý otvoril prístup na spoločný európsky trh. Estónsko má dnes pri populácii približne 1,3 milióna obyvateľov desať aktívnych „jednorožcov“, čo predstavuje najvyšší počet na obyvateľa v Európe.
Úspech Skype vytvoril v regióne takzvaný efekt „Skype mafie“. Zakladatelia a bývalí zamestnanci využili získané skúsenosti na zakladanie ďalších technologických firiem a inšpirovali novú generáciu podnikateľov. Podobný vplyv mal v Litve aj Vinted, ktorý sa stal „jednorožcom“ v roku 2019 a tento rok dosiahol trhové ohodnotenie osem miliárd dolárov. Litva má dnes celkovo šesť startupov s miliardovou hodnotou.
Kedysi umelci a hudobníci, dnes zakladatelia startupov
Viceprezidentka Vintedu pre firemné záležitosti Jessie de la Mercedová tvrdí, že rast spoločnosti bol úzko spätý s rozvojom celého startupového ekosystému. Prítomnosť firmy podľa nej vytvorila „multiplikačný efekt“. Riaditeľka vládnej agentúry Startup Lithuania Karolina Urbonaitėová dodáva, že startupy prinášajú krajine vysoké daňové príjmy, vytvárajú kvalitné pracovné miesta a priťahujú zahraničné investície. V Litve zamestnávajú viac ako 20-tisíc ľudí.
K úspechu regiónu prispieva aj dôraz na vzdelávanie v oblasti prírodných vied, technológií, inžinierstva a matematiky (STEM). Študenti z pobaltských krajín dosiahli v poslednom medzinárodnom testovaní PISA lepšie výsledky než ich rovesníci z Francúzska, Švédska, Spojených štátov či Nórska.
Podľa fínskeho podnikateľa Ronnyho Erikssona sa zmenili aj vzory mladých ľudí. „Predtým boli vzormi umelci a hudobníci. Teraz sú nimi zakladatelia startupov a keď vyrastiete, chcete sa stať práve nimi,“ uzavrel.
Zdroj: SITA.sk - Pobaltie sa z bývalých sovietskych ekonomík zmenilo na európske centrá startupov © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Pobaltské štáty Startupy
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