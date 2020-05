Britské úrady stiahli stovky podvodných webstránok, mnohé od ľudí žiadali platobné údaje

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

7.5.2020 (Webnoviny.sk) - Britské úrady stiahli vďaka novej službe, do ktorej sa zapája verejnosť, 300 podvodných webstránok. Britské Národné centrum pre kybernetickú bezpečnosť (NCSC) uviedlo The Suspicious Email Reporting Service, ktorá sa zameriava na internetové podvody, pred dvomi týždňami.Odvtedy do nej ľudia preposlali viac ako 160-tisíc podozrivých e-mailov, píše spravodajský portál BBC s tým, že tie viedli k zrušeniu spomínaných webstránok.Mnohé zo stiahnutých webstránok sa týkali koronavírusu - údajne predávali testy, rúška na tvár či vakcíny. Ďalšie zase napodobňovali vládne webstránky a návštevníkov sa pokúšali presvedčiť, aby poskytli ich platobné údaje.Výkonný riaditeľ NCSC Ciaran Martin pochválil "fenomenálny ohlas" britskej verejnosti."Zatiaľ čo kybernetickí zločinci využívajú strach ľudí, počet podvodov, ktoré sme odstránili v takom krátkom čase, dokazuje, aká je dôležitá rola verejnosti v boji proti nim," uviedol.