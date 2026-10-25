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25. októbra 2026

Britskí a francúzski vojaci nacvičovali v Nemecku obranu územia NATO pred moderným útokom


Tagy: Britský minister obrany Rusko-ukrajinský konflikt Vojenské cvičenie Vojna na Ukrajine

Jednou z hlavných operácií bol výsadok 600 britských a francúzskych parašutistov zo štyroch transportných lietadiel A400M Atlas britského Kráľovského letectva (RAF). Tisíce britských a ...



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streeting 676x451 25.10.2026 (SITA.sk) - Jednou z hlavných operácií bol výsadok 600 britských a francúzskych parašutistov zo štyroch transportných lietadiel A400M Atlas britského Kráľovského letectva (RAF).


Tisíce britských a francúzskych vojakov sa zapojili do rozsiahleho vojenského cvičenia v Nemecku, počas ktorého nacvičovali obranu územia Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) pred moderným útokom. Manévre zahŕňali aj jednu z najväčších britských výsadkových operácií za ostatné dve desaťročia. V nedeľu o tom informovala britská vláda.

Cvičenia sa zúčastnilo 2 500 vojakov


Sedemtýždňové cvičenie s názvom Rhino Titan sa uskutočnilo vo vojenskom výcvikovom priestore Sennelager v Nemecku. Zúčastnilo sa na ňom približne 2 500 vojakov. Jednou z hlavných operácií bol výsadok 600 britských a francúzskych parašutistov zo štyroch transportných lietadiel A400M Atlas britského Kráľovského letectva (RAF).

Cieľom manévrov bolo preveriť schopnosť britských ozbrojených síl reagovať na útok protivníka, ktorý používa bezpilotné lietadlá a prostriedky elektronického boja. Cvičenie sa uskutočnilo v čase rastúcich obáv z možnej ruskej agresie voči európskym krajinám v súvislosti s pokračujúcou vojnou na Ukrajine.

Hrozby, ktorým čelíme v 21. storočí, si vyžadujú aktualizovaný a moderný prístup k vedeniu vojny. Naše prispôsobivé ozbrojené sily sa na to zodpovedajúcim spôsobom pripravujú,“ uviedol vo vyhlásení britský minister obrany Wes Streeting.

Obvinenie z hybridnej kampane


Podľa ministra cvičenie ukázalo schopnosť spojencov rýchlo nasadiť rozsiahle výsadkové jednotky na obranu územia NATO. „Spolu s našimi francúzskymi a nemeckými spojencami toto rozsiahle cvičenie ukazuje, že dokážeme rýchlo nasadiť významné výsadkové sily všade tam, kde je to potrebné na obranu územia NATO,“ vyhlásil Streeting.

Dodal, že kombinácia vycvičených jednotiek a špecializovaného vybavenia je nevyhnutná na odstrašenie potenciálnych protivníkov a zaistenie bezpečnosti Británie a jej spojencov. Západné krajiny v ostatných rokoch opakovane obvinili Rusko z vedenia takzvanej hybridnej kampane, ktorá podľa nich zahŕňa špionáž, sabotáže vrátane poškodzovania podmorských káblov a ďalšie narúšanie bezpečnosti. Moskva tieto obvinenia dôrazne odmieta.


Zdroj: SITA.sk - Britskí a francúzski vojaci nacvičovali v Nemecku obranu územia NATO pred moderným útokom © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Britský minister obrany Rusko-ukrajinský konflikt Vojenské cvičenie Vojna na Ukrajine
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