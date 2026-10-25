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25. októbra 2026
Britskí a francúzski vojaci nacvičovali v Nemecku obranu územia NATO pred moderným útokom
Jednou z hlavných operácií bol výsadok 600 britských a francúzskych parašutistov zo štyroch transportných lietadiel A400M Atlas britského Kráľovského letectva (RAF). Tisíce britských a ...
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25.10.2026 (SITA.sk) - Jednou z hlavných operácií bol výsadok 600 britských a francúzskych parašutistov zo štyroch transportných lietadiel A400M Atlas britského Kráľovského letectva (RAF).
Tisíce britských a francúzskych vojakov sa zapojili do rozsiahleho vojenského cvičenia v Nemecku, počas ktorého nacvičovali obranu územia Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) pred moderným útokom. Manévre zahŕňali aj jednu z najväčších britských výsadkových operácií za ostatné dve desaťročia. V nedeľu o tom informovala britská vláda.
Sedemtýždňové cvičenie s názvom Rhino Titan sa uskutočnilo vo vojenskom výcvikovom priestore Sennelager v Nemecku. Zúčastnilo sa na ňom približne 2 500 vojakov. Jednou z hlavných operácií bol výsadok 600 britských a francúzskych parašutistov zo štyroch transportných lietadiel A400M Atlas britského Kráľovského letectva (RAF).
Cieľom manévrov bolo preveriť schopnosť britských ozbrojených síl reagovať na útok protivníka, ktorý používa bezpilotné lietadlá a prostriedky elektronického boja. Cvičenie sa uskutočnilo v čase rastúcich obáv z možnej ruskej agresie voči európskym krajinám v súvislosti s pokračujúcou vojnou na Ukrajine.
„Hrozby, ktorým čelíme v 21. storočí, si vyžadujú aktualizovaný a moderný prístup k vedeniu vojny. Naše prispôsobivé ozbrojené sily sa na to zodpovedajúcim spôsobom pripravujú,“ uviedol vo vyhlásení britský minister obrany Wes Streeting.
Podľa ministra cvičenie ukázalo schopnosť spojencov rýchlo nasadiť rozsiahle výsadkové jednotky na obranu územia NATO. „Spolu s našimi francúzskymi a nemeckými spojencami toto rozsiahle cvičenie ukazuje, že dokážeme rýchlo nasadiť významné výsadkové sily všade tam, kde je to potrebné na obranu územia NATO,“ vyhlásil Streeting.
Dodal, že kombinácia vycvičených jednotiek a špecializovaného vybavenia je nevyhnutná na odstrašenie potenciálnych protivníkov a zaistenie bezpečnosti Británie a jej spojencov. Západné krajiny v ostatných rokoch opakovane obvinili Rusko z vedenia takzvanej hybridnej kampane, ktorá podľa nich zahŕňa špionáž, sabotáže vrátane poškodzovania podmorských káblov a ďalšie narúšanie bezpečnosti. Moskva tieto obvinenia dôrazne odmieta.
Zdroj: SITA.sk - Britskí a francúzski vojaci nacvičovali v Nemecku obranu územia NATO pred moderným útokom © SITA Všetky práva vyhradené.
Tisíce britských a francúzskych vojakov sa zapojili do rozsiahleho vojenského cvičenia v Nemecku, počas ktorého nacvičovali obranu územia Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) pred moderným útokom. Manévre zahŕňali aj jednu z najväčších britských výsadkových operácií za ostatné dve desaťročia. V nedeľu o tom informovala britská vláda.
Cvičenia sa zúčastnilo 2 500 vojakov
Sedemtýždňové cvičenie s názvom Rhino Titan sa uskutočnilo vo vojenskom výcvikovom priestore Sennelager v Nemecku. Zúčastnilo sa na ňom približne 2 500 vojakov. Jednou z hlavných operácií bol výsadok 600 britských a francúzskych parašutistov zo štyroch transportných lietadiel A400M Atlas britského Kráľovského letectva (RAF).
Cieľom manévrov bolo preveriť schopnosť britských ozbrojených síl reagovať na útok protivníka, ktorý používa bezpilotné lietadlá a prostriedky elektronického boja. Cvičenie sa uskutočnilo v čase rastúcich obáv z možnej ruskej agresie voči európskym krajinám v súvislosti s pokračujúcou vojnou na Ukrajine.
„Hrozby, ktorým čelíme v 21. storočí, si vyžadujú aktualizovaný a moderný prístup k vedeniu vojny. Naše prispôsobivé ozbrojené sily sa na to zodpovedajúcim spôsobom pripravujú,“ uviedol vo vyhlásení britský minister obrany Wes Streeting.
Obvinenie z hybridnej kampane
Podľa ministra cvičenie ukázalo schopnosť spojencov rýchlo nasadiť rozsiahle výsadkové jednotky na obranu územia NATO. „Spolu s našimi francúzskymi a nemeckými spojencami toto rozsiahle cvičenie ukazuje, že dokážeme rýchlo nasadiť významné výsadkové sily všade tam, kde je to potrebné na obranu územia NATO,“ vyhlásil Streeting.
Dodal, že kombinácia vycvičených jednotiek a špecializovaného vybavenia je nevyhnutná na odstrašenie potenciálnych protivníkov a zaistenie bezpečnosti Británie a jej spojencov. Západné krajiny v ostatných rokoch opakovane obvinili Rusko z vedenia takzvanej hybridnej kampane, ktorá podľa nich zahŕňa špionáž, sabotáže vrátane poškodzovania podmorských káblov a ďalšie narúšanie bezpečnosti. Moskva tieto obvinenia dôrazne odmieta.
Zdroj: SITA.sk - Britskí a francúzski vojaci nacvičovali v Nemecku obranu územia NATO pred moderným útokom © SITA Všetky práva vyhradené.
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