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25. októbra 2026
Španielska polícia zadržala po nočných nepokojoch 128 ľudí, zranenia utrpelo 15 policajtov
Medzi zadržanými je až 73 mladistvých. Španielska polícia počas nočných nepokojov v Barcelone zadržala 128 ľudí pre podozrenia z
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25.10.2026 (SITA.sk) - Medzi zadržanými je až 73 mladistvých.
Španielska polícia počas nočných nepokojov v Barcelone zadržala 128 ľudí pre podozrenia z vandalizmu, poškodzovania verejného majetku a rabovania. V nedeľu o tom informovala katalánska regionálna polícia. Medzi zadržanými je až 73 mladistvých.
Šéfka katalánskej polície Silvia Cataová pre spravodajský portál 3CatInfo uviedla, že prípady mladistvých zadržaných postúpia prokuratúre pre mladistvých. Počas nočných zásahov utrpelo zranenia celkovo 15 policajtov.
Na záberoch zverejnených na sociálnych sieťach vidieť skupiny mladých ľudí, z ktorých mnohí boli oblečení celí v čiernom, ako útočia na obchodné prevádzky v Barcelone. Násilnosti vypukli po tom, ako sa účastníci zišli v centre mesta na zhromaždení, ktoré organizátori vopred neohlásili úradom.
„Je to samoúčelné násilie," vyhlásila Cataová. Podľa nej malo zhromaždenie úplne neorganizovaný charakter a výzvy na účasť sa šírili prostredníctvom sociálnych sietí.
Policajná šéfka zároveň upozornila, že iba dvaja zo 128 zadržaných majú záznam v registri trestov. Vyšetrovatelia sa teraz snažia bližšie zistiť, kto sa na nepokojoch zúčastnil a aké bolo zloženie jednotlivých skupín.
Udalosti v Barcelone prichádzajú v čase, keď sa s pouličnými nepokojmi stretávajú aj ďalšie európske krajiny. Vo Francúzsku, Taliansku a Albánsku sa v ostatnom období niektoré protesty zmenili na násilné incidenty sprevádzané rabovaním.
Katalánska polícia pokračuje vo vyšetrovaní okolností nočných výtržností vrátane spôsobu, akým sa účastníci prostredníctvom sociálnych sietí zvolávali do centra mesta.
Zdroj: SITA.sk - Španielska polícia zadržala po nočných nepokojoch 128 ľudí, zranenia utrpelo 15 policajtov © SITA Všetky práva vyhradené.
Španielska polícia počas nočných nepokojov v Barcelone zadržala 128 ľudí pre podozrenia z vandalizmu, poškodzovania verejného majetku a rabovania. V nedeľu o tom informovala katalánska regionálna polícia. Medzi zadržanými je až 73 mladistvých.
Šéfka katalánskej polície Silvia Cataová pre spravodajský portál 3CatInfo uviedla, že prípady mladistvých zadržaných postúpia prokuratúre pre mladistvých. Počas nočných zásahov utrpelo zranenia celkovo 15 policajtov.
Neohlásené zhromaždenie
Na záberoch zverejnených na sociálnych sieťach vidieť skupiny mladých ľudí, z ktorých mnohí boli oblečení celí v čiernom, ako útočia na obchodné prevádzky v Barcelone. Násilnosti vypukli po tom, ako sa účastníci zišli v centre mesta na zhromaždení, ktoré organizátori vopred neohlásili úradom.
„Je to samoúčelné násilie," vyhlásila Cataová. Podľa nej malo zhromaždenie úplne neorganizovaný charakter a výzvy na účasť sa šírili prostredníctvom sociálnych sietí.
Policajná šéfka zároveň upozornila, že iba dvaja zo 128 zadržaných majú záznam v registri trestov. Vyšetrovatelia sa teraz snažia bližšie zistiť, kto sa na nepokojoch zúčastnil a aké bolo zloženie jednotlivých skupín.
Nepokoje naprieč Európou
Udalosti v Barcelone prichádzajú v čase, keď sa s pouličnými nepokojmi stretávajú aj ďalšie európske krajiny. Vo Francúzsku, Taliansku a Albánsku sa v ostatnom období niektoré protesty zmenili na násilné incidenty sprevádzané rabovaním.
Katalánska polícia pokračuje vo vyšetrovaní okolností nočných výtržností vrátane spôsobu, akým sa účastníci prostredníctvom sociálnych sietí zvolávali do centra mesta.
Zdroj: SITA.sk - Španielska polícia zadržala po nočných nepokojoch 128 ľudí, zranenia utrpelo 15 policajtov © SITA Všetky práva vyhradené.
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