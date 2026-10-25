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25. októbra 2026
Gašpar vidí za výsledkami volieb fiasko opozície, Šimečka zase debakel vládnych strán – FOTO
Progresívci podľa Gašpara uspeli len vo svojej bašte, ktorou je Bratislava, pričom aj tam boli podľa neho nervózni. Pokiaľ opozícia predpokladala, že
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25.10.2026 (SITA.sk) - Progresívci podľa Gašpara uspeli len vo svojej bašte, ktorou je Bratislava, pričom aj tam boli podľa neho nervózni.
Pokiaľ opozícia predpokladala, že spojené komunálne a župné voľby budú pre nich znamenať zásadnú zmenu alebo prevrat, skončilo sa to pre nich fiaskom.
V diskusnej relácii V politike spravodajskej televízie TA3 to skonštatoval podpredseda parlamentu Tibor Gašpar (Smer-SD). Politická mapa sa podľa neho po týchto voľbách totiž zásadným spôsobom neprekreslila.
Okrem nezávislých kandidátov podľa Gašpara medzi zvolenými primátormi dominovali predovšetkým kandidáti koaličných strán Hlas-SD a Smer-SD. "Rešpektujem všetky výsledky, a to, ako sa občania rozhodli," povedal Gašpar.
Fotogaléria k článku: Komunálne a župné voľby do VÚC 2026 (fotografie)
Zároveň kritizoval opozíciu, že od roku 2023 sústredila do regiónov agresívnu politiku. "Bolo to o šírení nenávisti. Vládna koalícia sa musela sústrediť na vládnutie," skonštatoval Gašpar.
Predseda opozičného Progresívneho Slovenska Michal Šimečka považuje výsledky volieb za debakel vládnych strán. Zároveň poukázal na to, že Gašpar nebol zvolený do zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja, do ktorého kandidoval a v počte hlasov ho prevýšila sestra vyšetrovateľa Pavla Ďurku Jana Ďurková.
Šimečka tiež pripomenul, že cieľom premiéra Roberta Fica bolo vo voľbách získať Bratislavu, preto do volieb postavili najpopulárnejšieho člena vlády, ktorým je minister dopravy Jozef Ráž. "A dramaticky prehral," vyhlásil Šimečka. Progresívne Slovensko podľa neho, naopak, vo voľbách výrazne posilnilo. "Naprieč krajmi, najmä teda v krajských zastupiteľstvách," uviedol Šimečka.
Progresívci však podľa Gašpara uspeli len vo svojej bašte, ktorou je Bratislava, pričom aj tam boli podľa neho nervózni, vzhľadom na preferencie Ráža. Pokiaľ ide o jeho vlastný výsledok vo voľbách, Gašpar pripomenul, že neviedol skoro žiadnu kampaň a jeho kandidatúra bola testom atmosféry v Nitrianskom kraji. "Ja to nepovažujem za neúspech," doplnil s tým, že získal skoro 6000 hlasov.
Zdroj: SITA.sk - Gašpar vidí za výsledkami volieb fiasko opozície, Šimečka zase debakel vládnych strán – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Pokiaľ opozícia predpokladala, že spojené komunálne a župné voľby budú pre nich znamenať zásadnú zmenu alebo prevrat, skončilo sa to pre nich fiaskom.
V diskusnej relácii V politike spravodajskej televízie TA3 to skonštatoval podpredseda parlamentu Tibor Gašpar (Smer-SD). Politická mapa sa podľa neho po týchto voľbách totiž zásadným spôsobom neprekreslila.
Agresívna politika opozície
Okrem nezávislých kandidátov podľa Gašpara medzi zvolenými primátormi dominovali predovšetkým kandidáti koaličných strán Hlas-SD a Smer-SD. "Rešpektujem všetky výsledky, a to, ako sa občania rozhodli," povedal Gašpar.
Viac o téme: Komunálne a župné voľby do VÚC 2026
Fotogaléria k článku: Komunálne a župné voľby do VÚC 2026 (fotografie)
Zároveň kritizoval opozíciu, že od roku 2023 sústredila do regiónov agresívnu politiku. "Bolo to o šírení nenávisti. Vládna koalícia sa musela sústrediť na vládnutie," skonštatoval Gašpar.
Debakel vládnych strán
Predseda opozičného Progresívneho Slovenska Michal Šimečka považuje výsledky volieb za debakel vládnych strán. Zároveň poukázal na to, že Gašpar nebol zvolený do zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja, do ktorého kandidoval a v počte hlasov ho prevýšila sestra vyšetrovateľa Pavla Ďurku Jana Ďurková.
Šimečka tiež pripomenul, že cieľom premiéra Roberta Fica bolo vo voľbách získať Bratislavu, preto do volieb postavili najpopulárnejšieho člena vlády, ktorým je minister dopravy Jozef Ráž. "A dramaticky prehral," vyhlásil Šimečka. Progresívne Slovensko podľa neho, naopak, vo voľbách výrazne posilnilo. "Naprieč krajmi, najmä teda v krajských zastupiteľstvách," uviedol Šimečka.
Progresívci však podľa Gašpara uspeli len vo svojej bašte, ktorou je Bratislava, pričom aj tam boli podľa neho nervózni, vzhľadom na preferencie Ráža. Pokiaľ ide o jeho vlastný výsledok vo voľbách, Gašpar pripomenul, že neviedol skoro žiadnu kampaň a jeho kandidatúra bola testom atmosféry v Nitrianskom kraji. "Ja to nepovažujem za neúspech," doplnil s tým, že získal skoro 6000 hlasov.
Zdroj: SITA.sk - Gašpar vidí za výsledkami volieb fiasko opozície, Šimečka zase debakel vládnych strán – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
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