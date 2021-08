Britskí poslanci ukončia svoje dovolenky a v parlamente budú diskutovať o situácii v Afganistane

Vyšlú šesťsto vojakov

Mnohí poslanci kritizujú vládu

15.8.2021 (Webnoviny.sk) - Britskí poslanci sa vrátia zo svojich letných dovoleniek do parlamentu, aby diskutovali o zhoršujúcej sa situácii v Afganistane. Parlament sa zíde na jeden deň v stredu, aby debatoval o reakcii vlády na krízu.Premiér Boris Johnson okrem toho v nedeľu zvolal rokovanie vládneho výboru pre núdzové situácie, keďže militantné hnutie Taliban vstúpilo do afganského hlavného mesta Kábul.Rovnako ako ostatní členovia NATO Británia začala sťahovať svojich zvyšných vojakov z Afganistanu po tom, ako americký prezident Joe Biden v apríli oznámil, že USA z Afganistanu odídu do 11. septembra.Nedeľník Sunday Telegraph informoval, že britský veľvyslanec v Afganistane Laurie Bristow z krajiny odletí do pondelka večera. Britský rezort zahraničia sa odmietol k tejto správe vyjadriť.Britské ministerstvo obrany ešte minulý týždeň uviedlo, že Británia vyšle do Afganistanu 600 vojakov, aby pomohli s evakuáciou britských občanov a Afgáncov, ktorí pracovali pre britské sily.Mnohí britskí poslanci kritizujú Johnsonovú vládu, pretože podľa nich ponecháva Afganistan svojmu osudu. Minister obrany Ben Wallace však pre nedeľník Sunday Telegraph napísal, že „Afganistan nezrádzame".Konštatoval, že Británia oslovila iných spojencov v rámci NATO a navrhla prevzatie misie USA, ale nikto nebol ochotný to urobiť.