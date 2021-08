Dvoch mužov zasiahli v Tatrách padajúce skaly, jednému už leteckí záchranári nemohli pomôcť

Profesionáli už nevedeli pomôcť

Nemec sa zranil pod Rysmi

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

15.8.2021 (Webnoviny.sk) - Leteckí záchranári z Popradu v nedeľu poskytovali pomoc v dvoch prípadoch zásahov ľudí padajúcimi skalami. V tlačovej správe to uviedla hovorkyňa Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby Tragický koniec mal prípad zo Zlomiskovej doliny vo Vysokých Tatrách, kde 46-ročného muža zasiahol uvoľnený skalný blok do hlavy.Muž ostal po páde ležať v bezvedomí. Prítomní svedkovia okamžite zahájili laickú resuscitáciu. Po vysadení horského záchranára a lekára leteckých záchranárov z paluby lanovou technikou pokračovali záchranári v rozšírenej kardiopulmonálnej resuscitácii.Ani napriek veľkej snahe sa im však už nepodarilo obnoviť základné životné funkcie muža, ktorý rozsiahlym zraneniam na mieste podľahol.Posádka leteckých záchranárov z Popradu bola dopoludnia privolaná aj na pomoc 30-ročnému turistovi z Nemecka. Na turistickom chodníku vo Vysokých Tatrách tesne pod vrchom Rysy sa nad ním uvoľnila skala a zasiahla mu hornú končatinu, pričom utrpel rozsiahlu tržnú ranu.Lekár ho z miesta evakuoval pomocou palubného navijaka, zranenie mu ošetril a následne bol letecky prevezený do popradskej nemocnice.