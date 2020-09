Britskí prepravcovia upozorňujú na zlé prípravy brexitu, je ohrozená dodávka dôležitých tovarov

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

4.9.2020 (Webnoviny.sk) - Britské firmy podnikajúce v nákladnej doprave a spoločnosti prevádzkujúce sklady žiadajú o rýchlu schôdzku s predstaviteľmi vlády pre obavy, že meškanie v prípravách na brexit by mohlo ohroziť dodávky dôležitých tovarov.Združenia zastupujúce tieto firmy napísali Michaelovi Govemu, ministrovi, ktorý má na starosti odchod Británie z Európskej únie, a uviedli, že modernizácia hraničných prechodov a počítačových systémov je v omeškaní. Združenia firiem zároveň konštatovali, že ak sa tieto problémy nebudú riešiť, "dodávateľský reťazec, od ktorého sme všetci veľmi závislí, bude vážne narušený".Viac ako 40 rokov trvajúce obdobie voľného obchodu medzi Veľkou Britániou a ostatnými krajinami Európskej únie sa skončí 1. januára 2021 po jedenásťmesačnom prechodnom období, ktoré nasleduje po formálnom vystúpení Veľkej Británie z EÚ začiatkom tohto roka.Združenia UK Warehousing Association, Logistics UK a the Chartered Institute of Logistics and Transport uviedli, že pandémia ochorenia COVID-19 ukázala dôležitosť riadneho fungovania dodávateľského reťazca. Keďže odchod zo spoločného trhu nastane v rovnakom čase ako potenciálna druhá vlna pandémie COVID-19, je nevyhnutné, aby sme zabezpečili ochranu dodávateľské reťazca, dodali združenia.