Desiatky ľudí si uctili pamiatku Kuciaka a Kušnírovej, prihovorila sa im aj mama zavraždenej

4.9.2020 (Webnoviny.sk) - Deň po vynesení rozsudku v kauze vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej Špecializovaným trestným súdom v Pezinku sa v centre Prešova opäť stretli desiatky ľudí, aby si uctili pamiatku zavraždenej dvojice.Ako pre agentúru SITA uviedol organizátor akcie Sviečka pre Jána a Martinu Richard Jánoš, spomienkové podujatie nadväzuje na zhromaždenia Za slušné Slovensko, ktoré sa však pri aktuálnej epidemiologickej situácii nekonajú, no má symbolický charakter. „Nedalo mi to a musel som niečo urobiť. Som rád, že tu prišlo aspoň tých 70 až 100 ľudí. Prišli sme si uctiť pamiatku Jána a Martiny len zapálením sviečky. Neprišli sme sem demonštrovať proti niečomu. Berieme na vedomie rozhodnutie súdu. Môžeme však byť nahnevaní, že objednávatelia tejto ohavnej vraždy neboli odsúdení,“ uviedol Jánoš.Ľuďom sa prihovorila aj mama zavraždenej Martiny Kušnírovej, ktorá vyjadrila vďaku všetkým zúčastneným. „Ďakujem všetkým, ktorí tu dnes napriek všetkému aj po tých dva a pol rokoch prišli, lebo včera vlastne (Ján a Martina – pozn. red.) zomreli druhýkrát. Chcela by som veriť, že na Najvyššom súde to dopadne inak. Dúfam, že nebudem znova sklamaná ako teraz a že máme nádej na spravodlivosť,“ uviedla pre agentúru SITA Zlatica Kušnírová V kauze vraždy novinára Jána Kuciaka Špecializovaný trestný súd v Pezinku vo štvrtok 3. septembra oslobodil obžalovaného Mariana K., ako aj Alenu Zs.. Za vinného uznal Tomáša Sz., ktorý je vinný aj z vraždy podnikateľa Petra Molnára z roku 2016. Za tieto skutky mu súd uložil trest 25 rokov väzenia. Verdikt súdu nie je právoplatný.