Polícia v USA zastrelila podozrivého zo zabitia krajne pravicového aktivistu

Na muža bol vydaný zatykač

Čelil viacerým obvineniam

4.9.2020 (Webnoviny.sk) - Americká polícia zastrelila muža, ktorý je podozrivý zo zabitia krajne pravicového aktivistu počas protestov v Portlande v štáte Oregon. Štyridsaťosemročného Michaela Reinoehla, ktorý bol ozbrojený, zastrelili policajti počas konfrontácie v štáte Washington.Reinoehla vyšetrovali v súvislosti s minulotýždňovým zastrelením Aarona Danielsona, podporovateľa prezidenta Donalda Trumpa a skupiny Patriot Prayer. Na muža bol vydaný zatykač a vo štvrtok ho miestni agenti vypátrali v Lacey vo Washingtone, zhruba 193 kilometrov severne od Portlandu. Zástupca šerifa okresu Thurston Ray Brady, ktorého cituje spravodajský portál BBC, uviedol, že nevie, prečo sa podozrivý nachádzal v meste, no nepredpokladá, že tam žil.Brady vysvetlil, že policajti robili kontrolu, keď podozrivý opustil byt a nastúpil do auta. "Bola tam konfrontácia medzi danou osobou a policajtmi, ktorí boli na mieste. Informácie, ktoré teraz máme, sú také, že osoba bola ozbrojená," povedal zástupca šerifa s tým, že policajti strieľali na auto, z ktorého podozrivý ušiel. Vzápätí nasledovala ďalšia streľba. Ako dodal, zo svojich zbraní vystrelili štyria policajti.Po zastrelení podozrivého sa v Portlande zišlo niekoľko stoviek ľudí, ktorí proti tomu protestovali. Reinoehl bol podozrivý zo zabitia Danielsona počas sobotňajšieho protestu členov hnutia Black Lives Matter. S nimi sa dostali do stretu podporovatelia amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorí vytvorili z áut kolónu v centre mesta, a počas potýčok nastala streľba, ktorá si vyžiadala Danielsonov život. Reinoehl sa svojho času pre Vice News vyjadril, že sa s priateľom obávali, že ich Danielson pobodá. "Nemal som na výber. Teda, mal som na výber. Mohol som tam sedieť a pozerať sa, ako zabijú môjho priateľa, ktorý nie je beloch," povedal.Protesty sa v Portlande konajú od mája, keď v rukách minneapoliskej polície zomrel Afroameričan George Floyd. Reinoehl bol pravidelným účastníkom týchto protestov, pričom ho počas potýčky v júli postrelili. V júli čelil obvineniam z držby nabitej zbrane na verejnosti a mal sa preto postaviť pred súd. V ďalšom prípade ho obvinili z vedenia motorového vozidla pod vplyvom omamných látok, z bezohľadnej jazdy, bezohľadného ohrozenia a nedovoleného držania strelnej zbrane.