Britský expremiér Cameron nevylučuje druhé referendum o brexite

Londýn 13. septembra (TASR) - Bývalý britský premiér David Cameron v piatok nevylúčil, že bude musieť byť vypísané nové referendum o vystúpení Británie z EÚ. Zároveň pripustil, že niektorí ľudia "", že sám vypísal plebiscit o brexite, ktorý sa konal v júni 2016. Informovala o tom spravodajská televízia Sky News.," povedal Cameron v rozhovore pre denník The Times pred vydaním 752-stranovej knihy svojich pamätí nazvanej For The Record, ktorá vyjde na budúci týždeň.", dodal Cameron. Na otázku, či na neho ľudia pokrikujú, odpovedal: "."Cameron, ktorý stál na čele britskej vlády v rokoch 2010-2016, tiež prezradil, že ráno po prehranom referende telefonoval vtedajšiemu americkému prezidentovi Barackovi Obamovi aj lídrom EÚ a všetkým sa za výsledok hlasovania ospravedlnil. Na referendum z roku 2016 expremiér podľa vlastných slov myslí každý deň.Svojho ministra školstva Michaela Govea, ktorý sa stal jednou z najviditeľnejších tvárí za odchod Británie z EÚ označil Cameron vo svojich pamätiach za "" a dodal, že kampaň za odchod (Leave) "".Cameronove pamäti sa na pulty britských kníhkupectiev dostanú niečo vyše týždňa pred začiatkom tohtoročného zjazdu Konzervatívnej strany, ktorý sa bude konať 29. septembra až 2. októbra v Manchestri.