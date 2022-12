Britský herec a miláčik publika Jude Law má 50 rokov

Napriek svojmu veku má za sebou širokú škálu filmov, ocenení a uznaní. Stvárnil rôznorodé role, napríklad legendárneho sovietskeho ostreľovača Vasilija Zajceva vo vojnovej dráme Nepriateľ pred bránami (2001), či zraneného vojaka Konfederácie Inmana vo filme, ktorý pojednáva o období americkej občianskej vojny - Návrat do Cold Mountain (2003). Zahral si aj doktora Johna Watsona v dvojdielnom spracovaní Sherlocka Holmesa od režiséra Guya Ritchieho.





Britský filmový, seriálový a divadelný herec Jude Law sa vo štvrtok 29. decembra dožíva 50 rokov.David Jude Heyworth Law sa narodil 29. decembra 1972 v Londýne do rodiny učiteľov milujúcich divadlo.Podľa umelcových vlastných slov ho pomenovali podľa kombinácie novely od Thomasa Hardyho - Nešťastný Jude a pesničky od legendárnej kapely The Beatles - Hey Jude. Svoju kariéru odštartoval na divadelných doskách v roku 1992 ako 20-ročný a postupne hral v mnohých hrách po celom Londýne. Už v začiatkoch ho nominovali na cenu Laurence Oliviera v kategórii "Výnimočný nováčik". Po prvých, ale vzácnych úspechoch sa relokoval na Broadway do New Yorku, kde začal zbierať ďalšie divadelné ceny, vrátane Theatre World Award.Jedným z prvých známejších filmov, kde si Law zahral, bol futuristický sci-fi snímok Gattaca (1997) s Umou Thurmanovou a Ethanom Hawkeom. Svoj herecký talent prejavil aj vo filme Polnoc v záhrade dobra a zla (1997) s Kevinom Spaceym či Johnom Cusackom.Dôležitým medzníkom v jeho kariére bola vedľajšia úloha v psychologickom trileri Talentovaný pán Ripley (1999), v ktorom sa predstavil po boku Matta Damona postavou Dickieho Greenleafa. Za stvárnenie tejto postavy si vyslúžil nomináciu na Oscara v kategórii Najlepší herec vo vedľajšej úlohe (2000).Lawova filmová kariéra naberala na obrátkach rolami v takých filmoch ako už spomínaný Nepriateľ pred bránami (2001), A.I. Umelá inteligencia (2001), Cesta do zatratenia (2002), Návrat do Cold Mountain. V tomto úspešnom filme si zahral po boku hereckej osobnosti Nicole Kidmanovej."Na Lawa si spomínam ako na milého dynamického muža, ktorý pôsobil veľmi chlapčenským dojmom. Sedeli sme spolu v maskérskom voze. On v teplákoch, úplne ležérne. Nebola som schopná povedať jediné slovo, pretože odkedy som ho videla vo filme A.I. Umelá inteligencia, veľmi sa mi páčil," povedala pre TASR slovenská herečka Lucia Siposová, ktorá si v roku 2011 po boku Lawa zahrala vo filme režiséra Fernanda Meirellesa s názvom 360. V tomto filme účinkovala aj ďalšia slovenská herečka Gabriela Marcinková, ako aj legenda hereckého plátna Anthony Hopkins.

Ďalšími filmami, v ktorých sa herec objavil boli napríklad Letec (2004), Sherlock Holmes (2009), Sherlock Holmes: Hra tieňov (2011), Hugo a jeho veľký objav (2011), Anna Karenina (2012), Grandhotel Budapešť (2014) a ďalšie. Nezabudnuteľný je tiež v novších snímkach ako Král Artuš: Legenda o meči (2017), Fantastické zvery: Grindelwaldove zločiny (2018), Captain Marvel (2019), či ako hlavná postava v seriáli Nový pápež.



Siposová na záver priznala, že komunikačný problém s Lawom sa prelomil počas nakrúcania. "Keď sme stáli pri režisérovi Fernandovi Meirellesovi a pripravovali sme sa na scénu, odrazu sme úplne zľahka komunikovali a uvedomila som si, že sme normálni kolegovia, len narodení v iných krajinách s inou štartovacou čiarou. Je úžasné, že sme sa stretli. Cítila som sa uvoľnene, sebaisto, príjemne. Nemal žiadne maniere a predsudky. Milujem ho v seriáli Mladý pápež, to ma nečakane dosť očarilo," dodala záverom Siposová.



Britský herec bol viac razy ženatý a je otcom dovedna šiestich detí.