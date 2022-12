Video: Skupina Inekafe zverejnila klip k piesni Severní vítr z nového albumu

V novembri vydala skupina Inekafe album Made in Czechoslovakia, ktorého výber pesničiek bol zameraný na skladby z 80. rokov z čias ČSSR a zároveň boli aj hitmi tohto obdobia. Chalani ich nahrali v pop-punkovej podobe a výsledok sa páči nielen im, ale aj ich verným fanúšikom. Chceli si splniť svoj veľký sen, a tak obľúbené piesne z detstva prerobili podľa ich hudobnej predstavy a štýlu. Postupne zverejňovali skladby ako elánovku Vymyslená, Holki z naší školky, čo bol najpredávanejší singel v ére Československa či hammelovku ZRPŠ.





Najnovším zverejneným je videoklip Severní vítr, ktorý je jediným klipom, v ktorom si aj sami zahrali. Časť videoklipu sa preto odohráva na rovnakých miestach ako vo filme Vrchní prchni, hlavne záverečná kultová scéna, keď čašníci naháňajú Dalibora Vránu (Josef Abrhám), fantóma pražských reštaurácií a predajcu kníh."Skladba Severní vítr je najsignifikantnejšie prerobenou skladbou z cover albumu Inekafe - Made in Czechoslovakia, nakoľko pôvodná verzia bola nahraná ako country v 3/4 rytme. My sme ju prerobili do 4/4 rytmu a punku. Film vyšiel pred 42 rokmi v roku 1980 a roky nás zabáva na televíznych obrazovkách. V tomto období boli všetci členovia kapely ešte len deti a vydaním albumu Made in Czechoslovakia sme si zaspomínali na detstvo týmto originálnym spôsobom," hovorí ku skladbe a klipu líder Vratko Rohoň.