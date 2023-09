Britský kráľ Karol III. pricestoval na štátnu návštevu Francúzska, s Macronom rokoval o vojne či migrácii

Zvítanie s francúzskym prezidentom

Renovácia katedrály Notre-Dame

Preloženie štátnej návštevy

20.9.2023 (SITA.sk) - Britský kráľ Karol III. s manželkou pricestovali na trojdňovú štátnu návštevu Francúzska, ktorá má zdôrazniť priateľské francúzsko-britské vzťahy.Panovník s kráľovnou Camillou prileteli do Paríža, kde sa zvítali s prezidentom Emmanuelom Macronom a jeho manželkou Brigitte . Pri Víťaznom oblúku v centre francúzskej metropoly sa zúčastnili na kráľovskej prehliadke, ktorá zahŕňala francúzskych vojakov, pokladanie vencov na Hrobe neznámeho vojaka a prelety akrobatických tímov Francúzska aj Spojeného kráľovstva.Páry následne odcestovali do Elyzejského paláca, kde Macron a Karol III. viedli bilaterálne rokovania. Na agende mali témy ako ochrana biodiverzity a klimatická zmena ruská vojna na Ukrajine či migrácia Na stredu je tiež naplánovaná štátna večera v Zrkadlovej sieni na zámku vo Versailles. Zúčastní sa na nej viac ako 150 hostí a bude jednou z hlavných udalostí kráľovskej návštevy.Vo štvrtok sa Karol III. prihovorí francúzskym zákonodarcom v Senáte. Neskôr sa spolu s Macronom pozrú na renováciu požiarom poničenej katedrály Notre-Dame a zúčastnia sa aj na recepcii pre britských a francúzskych obchodných lídrov venovanej financovaniu projektov súvisiacich s biodiverzitou a klímou.Štátnu návštevu kráľ zakončí v piatok v Bordeaux, ktoré je domovom veľkej britskej komunity. Tiež sa stretne so záchranármi a komunitami, ktoré vlani postihli lesné požiare v oblasti.Na programe má tiež návštevu Forêt Experimentale - projektu experimentálneho lesa, určeného na monitorovanie vplyvu klímy na mestské lesy, ako aj vinohradu, ktorý je priekopníkom trvalo udržateľného prístupu k výrobe vína. Karol III. mal návštevu Francúzska absolvovať už v marci, ale preložili ju pre rozsiahle demonštrácie proti Macronovej dôchodkovej reforme.