PRIESKUM: Voľby by v septembri vyhral Smer-SD, nasleduje PS a Hlas-SD

Voľby do Národnej rady (NR) SR by v septembri vyhrala strana Smer-SD so ziskom 20,3 percenta hlasov. Nasleduje Progresívne Slovensko (PS) so 17,2 a Hlas-SD so 13,1 percentami. Vyplýva to z prieskumu agentúry Ipsos pre denník Pravda.





Do parlamentu by sa dostali aj hnutie Republika (8,6 percenta), Koalícia OĽANO a priatelia, Za ľudí a Kresťanská únia (8,2 percenta), SaS (6,1 percenta), SNS (5,6 percenta) a KDH (5,3 percenta).Pred bránami parlamentu by zostali Sme rodina (4,2 percenta), Aliancia (4 percentá), Demokrati (3,4 percenta), ĽSNS (2,6 percenta).Strana Modrí, Most-Híd by mala 0,9 percenta, Maďarské fórum 0,6 percenta a iné strany by volilo 0,9 percenta.Smer-SD by získal v parlamente 36 mandátov. PS by malo 31 poslancov, Hlas-SD 23, koalícia OĽANO a priatelia, Za ľudí a Kresťanská únia a hnutie Republika zhodne po 15. SaS by mala 11 mandátov, SNS desať a KDH deväť mandátov.Prieskum bol vykonaný na reprezentatívnej vzorke 1026 respondentov starších ako 18 rokov v dňoch 15. až 19. septembra.