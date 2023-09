OSN je v súvislosti s vojnou neefektívna, podľa Zelenského je schopná urobiť viac

574 dní vojny

Porušenie charty OSN

Miliardy ľudí bez zástupcu

Rečnenie ukrajinských predstaviteľov

20.9.2023 (SITA.sk) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v stredu vystúpil pred Bezpečnostnou radou Organizácie Spojených národov (BR OSN) Prítomným predstaviteľom pripomenul, že už je to 574 dní „bolesti, strát a bojov“ od začiatku ruskej invázie Ukrajiny , pričom ruské činy si vyžiadali životy desiatok tisíc ľudí a premenili milióny ďalších na utečencov. Na svojej webstránke o tom informuje denník The Guardian.Zelenskyj tiež poznamenal, že ľudia a vlády stratili dôveru v schopnosť a ochotu OSN brániť suverénne hranice. Štáty podľa neho vytvárajú nové aliancie mimo OSN pre to, ako organizácia rieši vojnu na Ukrajine. OSN je „neefektívna“, povedal s tým, že je však „schopná urobiť viac“. Je ale potrebné reformovať ju, a to nielen v Bezpečnostnej rade.Ukrajinský líder je podľa jeho slov vďačný všetkým krajinám, ktoré uznali ruskú agresiu za porušenie charty OSN, pre Rusko sa tým však v OSN „nič nezmenilo“. Ako ďalej povedal, vďaka ruskému právu veta v Bezpečnostnej rade sa organizácia ocitla „v patovej situácii vo veciach agresie“.Súčasný systém znamená, že ďalší členovia OSN majú menší vplyv ako je moc ruského veta. Valné zhromaždenie OSN by podľa Zelenského malo dostať skutočnú právomoc prekonať veto, keď ktorýkoľvek člen prejaví agresiu. V prípade dvoch tretín hlasov odrážajúcich vôľu národov z Ázie, Afriky, Európy, oboch Amerík a Tichomoria by veto mohlo byť prekonané.„Bohužiaľ, toto miesto v Bezpečnostnej rade, ktoré Rusko okupuje nelegálne,“ obsadili „klamári, ktorých úlohou je zastierať agresiu a genocídu“, ktorú Rusko na Ukrajine pácha, vyhlásil Zelenskyj. Ukrajina podľa neho považuje za „nespravodlivé", keď miliardy ľudí nemajú stáleho zástupcu v Bezpečnostnej rade, zatiaľ čo Rusko áno.Vyzval, aby „africká jednota" mala v Bezpečnostnej rade stále miesto a aby si Ázia zaslúžila širšie stále zastúpenie. Nemecko by podľa neho malo mať tiež miesto medzi stálymi členmi rady a aj tichomorské štáty.Na zasadnutí BR OSN bude rečniť aj ruský minister zahraničia Sergej Lavrov . Už pred jeho príchodom ruský zástupca v OSN Vasilij Nebenzia spustil útok na rozhodnutie nechať rečniť Zelenského, píše agentúra AP.Vyhlásil, že albánsky prezident Edi Rama , ktorý tento mesiac predsedá Bezpečnostnej rade, chce zo zasadnutia urobiť „šou jedného muža“ a nebude to nič iné len predstavenie, čím odkazoval na hereckú kariéru Zelenského. Rama na to odpovedal, že „toto nie je špeciálna operácia albánskeho predsedníctva“, čím zas narážal na výraz, ktorým Rusko označuje svoju inváziu na Ukrajine.