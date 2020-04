Britský premiér Boris Johnson sa zotavil z ochorenia COVID-19 a vráti sa do práce

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

26.4.2020 - Britský premiér Boris Johnson sa v pondelok vráti do práce. Stane sa tak dva týždne po tom, čo ho prepustili z nemocnice v Londýne, kde bol hospitalizovaný s ochorením COVID-19.Päťdesiatpäťročný politik strávil v St. Thomas’ Hospital týždeň, z toho tri noci bol aj na jednotke intenzívnej starostlivosti. Prepustili ho 12. apríla a odvtedy sa Johnson neobjavoval na verejnosti.V liečbe pokračoval v premiérskej vidieckej rezidencii Chequers. Premiér po návrate z nemocnice nahral video, v ktorom sa poďakoval zdravotníkom za záchranu života.Johnsonov návrat prichádza v čase narastajúcej kritiky voči vláde za to, ako postupuje počas pandémie nového koronavírusu. V sobotu počet obetí COVID-19 v britských nemocniciach prekročil 20-tisíc.Opoziční politici vyzývajú vládu na objasnenie uvoľnenia celonárodných reštrikčných opatrení, ktoré v Spojenom kráľovstve zaviedli 23. marca a trvať budú prinajmenšom do 7. mája.