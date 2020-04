Jemenskí separatisti porušili mierovú dohodu a vyhlásili na juhu krajiny autonómiu

Obvinenia z korupcie

Húsíovia kontrolujú sever

26.4.2020 - Separatisti z juhu Jemenu v nedeľu porušili mierovú dohodu s medzinárodne uznávanou vládou krajiny a v dôležitom meste Aden vyhlásili autonómiu, pričom pohrozili, že obnovia boje.Separatistická Južná prechodná rada, ktorú podporujú Spojené arabské emiráty, v stanovisku vyhlásila výnimočný stav a oznámila, že bude sama vládnuť v kľúčovom prístavnom meste a ostatných južných provinciách.Jemenskú vládu, ktorú podporuje Saudská Arábia, pritom obvinili z korupcie a zlého vedenia.Vláda krok separatistov odsúdila. Minister zahraničia Mohammad Abdulláh al-Hadrámí vyzval Saudskú Arábiu aby zaujala "jasné stanovisko" a prijala "rozhodné opatrenia proti pretrvávajúcej vzbure takzvanej Prechodnej rady".Vzniknutá situácia pridala na komplikovanosti jemenskej občianskej vojny. Separatisti aj sily lojálne prezidentovi Abd Rabbuhovi Mansúrovi Hádímu sú súčasťou koalície bojujúcej proti jemenským šiitskym povstalcom húsíom.V roku 2014 húsíovia prevzali kontrolu nad hlavným mestom Saná a severom Jemenu. Hádí ušiel do Adenu a neskôr do Saudskej Arábie. Koalícia vedená Saudmi vstúpila do konfliktu v roku 2015 a odvtedy bojuje s povstalcami v snahe vrátiť k moci Hádího vládu.Separatisti na juhu obsadili Aden, dočasné hlavné mesto kontrolované silami lojálnymi Hádímu, a kľúčové južné provincie vlani v auguste. Boje medzi oboma stranami prestali v novembri, keď obe strany dosiahli spomínanú dohodu. Uplatniť sa ju však dosiaľ nepodarilo, keďže sa obe strany navzájom obviňovali z toho, že proces brzdia.