Britský premiér Johnson ostáva na jednotke intenzívnej starostlivosti, jeho zdravotný stav sa nelepší

8.4.2020 - Britský premiér Boris Johnson strávil druhú noc na jednotke intenzívnej starostlivosti po tom, ako mu diagnostikovali ochorenie COVID-19.Minister zdravotníctva Edward Argar pre BBC v stredu uviedol, že premiérov stav je stabilizovaný, dostáva kyslík, no nie je pripojený na pľúcny ventilátor, čo znamená, že jeho stav sa nezhoršuje.Británia nemá oficiálny post vicepremiéra. Množstvo pracovných povinností za 55-ročného Johnsona dočasne prevzal minister zahraničných vecí Dominic Raab.Premiéra v nedeľu prijali do londýnskej St. Thomas’ Hospital. Do nemocnice ho previezli po tom, ako mu aj desať dní po pozitívnom teste na vírus pretrvávali zvýšená telesná teplota a kašeľ. V pondelok večer ho presunuli na jednotku intenzívnej starostlivosti, keďže sa jeho stav zhoršil.