Trump hrozí stopnutím platieb pre zdravotnícku organizáciu a malým firmám chce dať miliardy dolárov

8.4.2020 - Administratíva prezidenta Donalda Trumpa chce na pomoc malým firmám vyčleniť ďalších 250 mld. USD. Čiastka má slúžiť na udržanie pracovných miest v čase koronavírusovej pandémie. Oznámil to v utorok minister financií Steven Mnuchin.Na sociálnej sieti Twitter spresnil, že dodatočné zdroje hľadá na základe poverenia od Trumpa. O pláne podľa svojich slov hovoril s vodcom republikánskej väčšiny v Senáte Mitchom McConnellom, senátnym lídrom demokratov Chuckom Schumerom aj demokratickou predsedníčkou Snemovne reprezentantov Nancy Pelosiovovu.V prípade schválenia plán doplní program na pomoc ekonomike v rekordnom objeme 2,2 bilióny USD, ktorý Kongres odhlasoval minulý mesiac. Jeho súčasťou je aj balík zvýhodnených úverov v celkovom objeme 349 mld. USD zameraný na malých podnikateľov.Americký prezident pohrozil Svetovej zdravotníckej organizácii (WHO) zmrazením platieb. Vyjadril sa tak v utorok večer počas tlačovej konferencie v Bielom dome. Trump vyčíta WHO zásadné chyby v rámci reakcie na šírenie vírusu.Podľa neho WHO situáciu nezvládla. Svojimi vyjadreniami americký prezident výraznou mierou vystupňoval tlak na túto medzinárodnú organizáciu, ktorej sú Spojené štáty najväčším prispievateľom.Predtým Trump prostredníctvom svojich obvyklých tweetov reakciu WHO na šírenie koronavírusu ostro kritizoval. "WHO to skutočne zbabrala,“ napísal napríklad šéf Bieleho domu.Organizáciu síce z veľkej časti financujú Spojené štáty, nadŕža však Číne, nekládol si servítku pred ústa Trump, ktorý je známy ostrou kritikou medzinárodných organizácií.WHO okrem iného vyčíta, že v súvislosti s pandémiou dávala od začiatku "chybné odporúčania", napríklad v súvislosti s ponechaním otvorených hraníc. "Našťastie som jej odporúčanie, nechať hranicu pre vstup z Číny otvorenú, včas odmietol," uviedol Trump.Spojené štáty zaviedli koncom januára zákaz vstupu pre cestujúcich z Číny. Odtiaľ sa pandémia postupne rozšírila do celého sveta.