Po členovi komunistickej strany Číny sa zľahla zem potom, čo skritizoval vládne kroky v boji proti epidémii

8.4.2020 - V Číne sa kritika najvyššieho vedenia krajiny nevypláca. Presvedčil sa o tom aj Žen Či-čchiang, dnes už zrejme bývalý vysokopostavený predstaviteľ Komunistickej strany Číny, ktorého začali tento týždeň vyšetrovať v súvislosti s údajným "vážnym porušením pravidiel a zákonov".Osudným sa mu stal blog, ktorý napísal v polovici marca, a v ktorom kritizoval niektoré kroky čínskeho vedenia po vypuknutí epidémie koronavírusu. Predovšetkým to, že strana sa spočiatku snažila cenzurovať akékoľvek informácie o tomto probléme a tváriť sa, že nový koronavírus nepredstavuje žiadne nebezpečenstvo.Odkedy Žen tento článok publikoval, podľa agentúry The Associated Press (AP) sa po ňom zľahla zem. Až dnes, teda po troch týždňoch od jeho "prehrešku", vydala disciplinárna komisia pekinskej organizácie Komunistickej strany Číny krátke, len jednovetové oznámenie, podľa ktorého je riešenie prípadu kritického straníka "v štádiu posudzovania, monitoringu a vyšetrovania".Kritický blog, ktorý Žen Či-čchiang v polovici marca napísal, čínski cenzori už prirodzene z internetu odstránili.