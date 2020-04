Britský premiér Johnson skončil v nemocnici, stále má príznaky koronavírusu

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

6.4.2020 - Britského premiéra Borisa Johnsona v nedeľu večer prijali do nemocnice na testy. Do zdravotníckeho zariadenia v Londýne nastúpil 10 dní po tom, ako mu vyšiel pozitívny test na nový koronavírus, s pretrvávajúcimi príznakmi, vrátane zvýšenej teploty, informuje spravodajský portál BBC.Johnsonova hospitalizácia je podľa Downing Street "preventívnym krokom" na odporúčanie jeho lekára. V nemocnici strávil noc a podstupuje "rutinné vyšetrenia". Premiér je naďalej na čele vlády, no pondelkové stretnutie k aktuálnej situácii epidémie nového koronavírusu v Spojenom kráľovstve by mal viesť minister zahraničných vecí.